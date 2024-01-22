"Верни украденное": в Киеве зарисовали мурал экс-невесты Гринкевича Сони Морозюк (фото)

Сначала граффити "отредактировали" неизвестные, а позже его закрасили серой краской коммунальщики. Другой мурал Морозюк также украсила новая надпись.

Коммунальные службы Киева зарисовали мурал на Подоле, созданный художницей Соней Морозюк. Ранее она попала в скандал из-за помолвки с фигурантом громкого коррупционного дела Романом Гринкевичем. Деталями поделились в The Village.

Мурал расположен по адресу Андреевский спуск, 7. Морозюк создала его под брендингом "Голоса страны" в сентябре 2023 года. Однако впоследствии нанесенный на стену рисунок "дополнили" неизвестные — надписью "верни украденное".

Фото мурала на Подоле до того, как он был закрашен Фото: The Village Украина

Сейчас же граффити вместе с надписью зарисовано. По данным СМИ, соответствующий приказ отдала Подольская районная администрация.

Фото уже закрашенного мурала на Подоле Фото: The Village Украина

Еще один мурал Морозюк, созданный на улице Мечникова в Киеве, также "отредактировали" неизвестные. Граффити облили красной краской, оставив надпись "коррупция = поражение". Об этом сообщила основательница ОО "Город-сад" Женя Кулеба.

"Киевлян не остановить", — написала она.

Фото мурала на улице Мечникова Фото: Женя Кулеба / Facebook

Журналисты рассказали, что этот мурал появился на одной из многоэтажек в марте 2023 года. Он представляет собой сине-желтое полотно, на котором написано "Что круче, чем семья в 44 млн?". Граффити было создано за деньги, заработанные на продаже похожей картины.

Фото мурала на улице Мечникова Фото: The Village Украина

Напомним, украинская художница Соня Морозюк пять месяцев была в отношениях с Романом Гринкевичем, и два из них — пара была помолвлена. Однако после того, как мужчина попал в скандал из-за коррупционного дела, Морозюк объявила о разрыве отношений. Она пообещала продать все подарки экс-жениха и передать деньги на нужды ВСУ.

22 января Романа Гринкевича задержали в Одессе. Он подозревается в участии в схеме, организованной отцом Игорем Гринкевичем. Предприятия, которые связывают с бизнесменом, сорвали контракты с Минобороны по поставкам для ВСУ.