Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Война и деньги Дело семьи Гринкевичей

"Верни украденное": в Киеве зарисовали мурал экс-невесты Гринкевича Сони Морозюк (фото)

Соня Морозюк картины, Соня Морозюк мурал, Морозюк скандал, картины Сони Морозюк, Гринкевич Морозюк, Соня Морозюк Гринкевич, Соня Морозюк Гринкевич
Фото: sonya.moroziuk / Instagram | В Киеве закрасили мурал, созданный художницей Соней Морозюк

Сначала граффити "отредактировали" неизвестные, а позже его закрасили серой краской коммунальщики. Другой мурал Морозюк также украсила новая надпись.

Related video

Коммунальные службы Киева зарисовали мурал на Подоле, созданный художницей Соней Морозюк. Ранее она попала в скандал из-за помолвки с фигурантом громкого коррупционного дела Романом Гринкевичем. Деталями поделились в The Village.

Мурал расположен по адресу Андреевский спуск, 7. Морозюк создала его под брендингом "Голоса страны" в сентябре 2023 года. Однако впоследствии нанесенный на стену рисунок "дополнили" неизвестные — надписью "верни украденное".

Соня Морозюк картины, Соня Морозюк мурал, Морозюк скандал, картины Сони Морозюк, Гринкевич Морозюк, Соня Морозюк Гринкевич, Соня Морозюк Гринкевич Fullscreen
Фото мурала на Подоле до того, как он был закрашен
Фото: The Village Украина

Сейчас же граффити вместе с надписью зарисовано. По данным СМИ, соответствующий приказ отдала Подольская районная администрация.

Соня Морозюк картины, Соня Морозюк мурал, Морозюк скандал, картины Сони Морозюк, Гринкевич Морозюк, Соня Морозюк Гринкевич, Соня Морозюк Гринкевич Fullscreen
Фото уже закрашенного мурала на Подоле
Фото: The Village Украина

Еще один мурал Морозюк, созданный на улице Мечникова в Киеве, также "отредактировали" неизвестные. Граффити облили красной краской, оставив надпись "коррупция = поражение". Об этом сообщила основательница ОО "Город-сад" Женя Кулеба.

"Киевлян не остановить", — написала она.

Соня Морозюк картины, Соня Морозюк мурал, Морозюк скандал, картины Сони Морозюк, Гринкевич Морозюк, Соня Морозюк Гринкевич, Соня Морозюк Гринкевич Fullscreen
Фото мурала на улице Мечникова
Фото: Женя Кулеба / Facebook

Журналисты рассказали, что этот мурал появился на одной из многоэтажек в марте 2023 года. Он представляет собой сине-желтое полотно, на котором написано "Что круче, чем семья в 44 млн?". Граффити было создано за деньги, заработанные на продаже похожей картины.

Соня Морозюк картины, Соня Морозюк мурал, Морозюк скандал, картины Сони Морозюк, Гринкевич Морозюк, Соня Морозюк Гринкевич, Соня Морозюк Гринкевич Fullscreen
Фото мурала на улице Мечникова
Фото: The Village Украина

Напомним, украинская художница Соня Морозюк пять месяцев была в отношениях с Романом Гринкевичем, и два из них — пара была помолвлена. Однако после того, как мужчина попал в скандал из-за коррупционного дела, Морозюк объявила о разрыве отношений. Она пообещала продать все подарки экс-жениха и передать деньги на нужды ВСУ.

22 января Романа Гринкевича задержали в Одессе. Он подозревается в участии в схеме, организованной отцом Игорем Гринкевичем. Предприятия, которые связывают с бизнесменом, сорвали контракты с Минобороны по поставкам для ВСУ.