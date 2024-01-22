"Поверни вкрадене": у Києві замалювали мурал екснареченої Гринкевича Соні Морозюк (фото)

Спочатку графіті "відредагували" невідомі, а пізніше його зафарбували сірою фарбою комунальники. Інший мурал Морозюк також прикрасив новий напис.

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Комунальні служби Києва замалювали мурал на Подолі, створений художницею Сонею Морозюк. Раніше вона втрапила в скандал через заручини з фігурантом гучної корупційної справи Романом Гринкевичем. Деталями поділилися в The Village.

Мурал розташований за адресою Андріївський узвіз, 7. Морозюк створила його під брендингом "Голосу країни" у вересні 2023 року. Проте згодом нанесений на стіну малюнок "доповнили" невідомі — написом "Поверни вкрадене".

Фото муралу на Подолі до того, як він був зафарбований Фото: The Village Україна

Нині ж графіті разом із написом замальоване. За даними ЗМІ, відповідний наказ віддала Подільська районна адміністрація.

Фото вже зафарбованого муралу на Подолі Фото: The Village Україна

Ще один мурал Морозюк, створений на вулиці Мечникова в Києві, також "відредагували" невідомі. Графіті облили червоною фарбою, залишивши напис "корупція = поразка". Про це повідомила засновниця ГО "Місто-сад" Женя Кулеба.

"Киян не зупинити", — написала вона.

Фото мурала на вулиці Мечникова Фото: Женя Кулеба / Facebook

Журналісти розповіли, що цей мурал з’явився на одній із багатоповерхівок у березні 2023 року. Він являє собою синьо-жовте полотно, на якому написано "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?". Графіті було створено за гроші, зароблені на продажу схожої картини.

Фото мурала на вулиці Мечникова Фото: The Village Україна

Нагадаємо, українська художниця Соня Морозюк п’ять місяців була в стосунках із Романом Гринкевичем, і два з них пара була заручена. Однак після того, як чоловік втрапив у скандал через корупційну справу, Морозюк оголосила про розрив стосунків. Вона пообіцяла продати всі подарунки екснареченого та передати гроші на потреби ЗСУ.

22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі. Його підозрюють в участі у схемі, організованій батьком Ігорем Гринкевичем. Підприємства, які пов’язують із бізнесменом, зірвали контракти з Міноборони щодо постачань для ЗСУ.