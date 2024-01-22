Массовое убийство в Лимане: в полиции раскрыли новые подробности расстрела, — СМИ

По данным журналистов, конфликт произошел после того, как 90-летняя женщина отказалась разместить у себя знакомых служащего Нацгвардии.

Стали известны обстоятельства трагедии в Лимане Донецкой области, где военнослужащий Нацгвардии расстрелял двоих женщин и двоих полицейских. Об этом пишет ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подозреваемый, является мобилизованным военнослужащим. Он был в нетрезвом состоянии, пытался уговорить 90-летнюю пенсионерку принять кого-то к себе. Однако женщина отказалась, что привело к конфликту и, в конечном итоге, к убийству, сообщает источник журналистов.

Массовое убийство в Лимане — что известно

22 января пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что в городе Лиман военнослужащий Нацгвардии убил четырех человек. По версии следствия, трагедия произошла утром 21 января. Местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военнослужащим Нацгвардии. Через некоторое время пропала связь с правоохранителями, которые выехали на вызов. В 8:00 на место происшествия выехала другая группа, которая обнаружила тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин — пенсионерки и ее дочери. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Напомним, 12 января СМИ писали, что в Николаевской области военнослужащий ВСУ, который совершил самоубийство, перед этим мог застрелить заместителя командира роты.

Ранее, 11 декабря 2023 года, сообщалось, что в Хмельницкой области на 9 лет посадили мужчину, который убил военную медсестру. Суд также постановил взыскать с мужчины 800 тысяч гривен моральной компенсации в пользу матери погибшей женщины.