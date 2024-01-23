"Ложь и манипуляции": дочь Гринкевича впервые отреагировала на задержание брата (фото)

Ольга Гринкевич передала "привет" людям, которые желают ее семье зла и добавила, что "время все расставит на свои места".

Дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого задержали при попытке подкупить работника ГБР, впервые прокомментировала ситуацию вокруг своей семьи. Об этом Ольга Гринкевич написала в Instagram Stories.

После того, как 22 января Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке пересечь границу, Ольга обнародовала Stories, где написала о "неэтичных" действиях правоохранительных органов из-за опубликованных фотографий брата.

"Я оставлю за скобками вопрос этики "правоохранителей", относительно опубликованных фото", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает Ольга Гринкевич, СМИ распространяют "ложь и манипуляции" о коррупционном скандале вокруг ее семьи.

"Сначала "украли" без предоплаты. Теперь "пересекал границу" на кровати в тапочках. Я очень надеюсь, что люди начали понимать масштаб абсурда! Начали понимать то, как замыливают глаза! Как общество используют против людей, на стороне которых правда! Правда, которую, к сожалению, игнорируют наши "объективные" СМИ", — отмечает дочь львовского бизнесмена.

Также она передала "привет" людям, которые желают ее семье зла и добавила, что "время все расставит на свои места".

Дело Гринкевичей

Роман Гринкевич, как и его отец, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, и еще два человека являются фигурантами дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Правоохранители подозревают, что участники вероятной схемы нанесли ущерб государству более чем на 934 миллиона гривен.

В Минобороны заявляли о миллионных убытках и проведении аудита после срыва 23 контрактов.

18 января стало известно, что сына Гринкевича Романа объявили в розыск. В ГБР информировали, что преступная группа действовала с начала 2022 года и поставляла для ВСУ некачественную продукцию или не выполняла свои обязательства вообще.

По данным СМИ, по делу Гринкевича были задержаны два фигуранта — Андрей Колотил и Владимир Тимков. Также сообщалось о задержании самого бизнесмена — после предложения дать взятку в размере полмиллиона долларов.

Напомним, Роман Гринкевич 22 января был задержан в Одессе перед попыткой пересечения границы. По данным следствия, он приехал в город 17 января и все это время готовился к выезду за границу. 19 января суд разрешил задержать подозреваемого.