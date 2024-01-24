На конкурсе "Мисс Япония" победила украинка из Тернополя (фото, видео)

Победа украинки вызвала бурное обсуждение в Японии, поскольку у нее европейская внешность. Судьи конкурса считают, что она "большая японка, чем другие".

В Японии состоялся конкурс красоты "Мисс Япония". На нем победу одержала 26-летняя этническая украинка Каролина Шиино. Об этом пишет ВВС.

Девушка родилась в Тернополе и когда ей было 5 лет вместе с семьей переехала в Японию и выросла в Нагое.

Победа этнической украинки состоялась почти через 10 лет после того, как Ариана Миямото стала первой двурасовой женщиной, которая получила титул "Мисс Япония" в 2015 году.

Получение титула самой красивой женщины Японии Каролиной Шиино вызвало оживленную дискуссию в обществе, в частности, одни назвали это — "знаком времени", тогда как другие высказались, что девушка с европейской внешностью не может быть "Мисс Япония".

Жители Японии активно начали обсуждать в сети победу украинки:

Этот человек, которого выбрали "Мисс Япония", даже не смесь японки, а 100% чистая украинка. Поймите, она красивая, но это "Мисс Япония". Где здесь Япония?

Если бы она была наполовину японкой, конечно, не проблема. Но она этнически 0% японка и даже не родилась в Японии.

Если бы она родилась русской, она бы не выиграла. Никаких шансов. Очевидно, что критерием теперь является политическое решение. Какой печальный день для Японии.

Впрочем, несмотря на дискуссии в обществе, организаторы конкурса говорят, что судьи выбрали госпожу Шиино победительницей с "полной уверенностью".

"Она разговаривает и пишет на хорошем и вежливом японском языке. Она больше японка, чем мы", — сказала организатор Ай Вада.

Г-жа Шиино объявила в Instagram в начале прошлого года, когда она получила японское гражданство, сказав, что она "может не выглядеть японской", но ее ум "стал японским", поскольку она выросла в Японии.

Когда украинка получала корону "Мисс Япония 2024", она сказала, что выиграть титул было ее "мечтой".

Каролина Шиино

Каролина Шиино получила гражданство Японии в 2022 году. Она стала 56 победительницей Гран-при "Мисс Япония" — старейшего конкурса красоты в стране.

Напомним, что в США состоялся 72-й конкурс "Мисс США". Ноэлия Войт из Юты завоевала титул "Мисс США-2023". Саванна Ганкевич заняла второе место, третье — Алексис Луманс.

Также сообщалось, что в США бывший муж выиграл конкурс красоты среди женщин. Каталуна одержала победу в конкурсе "Мисс Сильвер Стейт США", предшествующем отбору красавиц на конкурс "Мисс США" от штата Невада.