"Лица с советским менталитетом предъявляют обвинения": Игорь Мазепа после выхода из СИЗО

По словам бизнесмена, нужно внести изменения в законодательство, чтобы защитить украинских предпринимателей от необоснованного давления.

Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа высказал свою позицию после выхода из-под стражи под залог в 21 миллион гривен. В своем заявлении он отверг обвинения в свой адрес и выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за принятые решения по давлению на бизнес. Об этом пишет издание Forbes.

"Отвергаю все обвинения, которые пытаются предъявить мне люди с советским менталитетом, временно занимающие должности в наших правоохранительных органах", — заявил Мазепа.

Он отметил, что не полностью удовлетворен решением Апелляционного суда, но выразил благодарность судьям за возможность "продолжить борьбу за справедливость в нормальных условиях, что гарантирует принцип состязательности судебного процесса".

Мазепа также выразил благодарность бизнесу и общественности за поддержку, но возмутился действиями представителей Госбюро расследований и Офиса генерального прокурора. Он обвинил их в восстановлении практик давления и рэкета, характерных для 90-х годов прошлого века.

Владелец Concorde Capital выразил признательность Зеленскому за оперативную реакцию на запрос бизнеса и принятое решение СНБО по вопросам экономической безопасности.

"Я понимаю, что у нас будет немало работы. Во-первых, нужно очистить правоохранительные органы от вымогателей. Во-вторых, совместно с властью и бизнесом необходимо внести изменения в законодательство, чтобы защитить украинских предпринимателей от необоснованного давления", — отметил Мазепа.

Бизнесмен призвал всех предпринимателей и экспертов присоединиться к разработке соответствующего документа.

Дело Мазепы — что известно

Напомним, Игоря Мазепу задержали 18 января при пересечении границы, а подозрения связаны с предполагаемой организацией схемы противоправного завладения землями под гидротехническими сооружениями Киевской ГЭС. Решение об аресте было оспорено, и залог уменьшен до 21 миллиона гривен, после чего бизнесмен освободился из-под стражи.

19 января суд избрал меру пресечения для задержанного: заключение под стражей с правом выхода под залог в размере 349 млн 700 тыс. грн. При этом представитель обвинения предлагал еще больший залог — 700 млн грн. Отвечая на вопросы СМИ, предприниматель назвал ситуацию "опасным прецедентом".

Напомним также, 22 января стало известно о чрезвычайном происшествии, которое произошло в загородном доме Игоря Мазепы в Черниговской области. Здание полностью сгорело — на видео с места инцидента видно лишь почерневшую кучу обломков, над которой вился дымок.

23 января стало известно, что предприниматель Игорь Мазепа в полном объеме уплатил залог, назначенный по итогам заседания суда 19 января. Перед этим размер залога был уменьшен в более чем десять раз.