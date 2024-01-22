Дело Мазепы: на Черниговщине дотла сгорел загородный дом банкира, — СМИ (фото)

Дом был оборудован системами наблюдения, поэтому сейчас причины пожара устанавливаются. На месте работали спасатели.

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В Черниговской области дотла сгорел загородный дом Игоря Мазепы, которого задержали по подозрению в махинациях с землям Киевской ГЭС. Об этом сообщает издание LB.ua.

В ночь на 22 января в селе Картовецкое Черниговской области вспыхнул один из местных домов. Оказалось, что он принадлежит владельцу компании Concorde Capital Игорю Мазепе.

Отмечается, что дом был оборудован системами наблюдения, поэтому сейчас причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте пожара прятали спасатели.

В ГСЧС в Черниговской области официального сообщения о пожаре в загородном доме Игоря Мазепы пока не было.

Кто такой Игорь Мазепа и что ему инкриминируют

Игорь Александрович Мазепа — украинский бизнесмен и общественный деятель. Является основателем и генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital.

Игорь Мазепа Фото: Flickr

18 января на объектах Cocorde Capital начались обыски. В компании утверждают, что на это не было решения суда. Самого Игоря Мазепу в тот же день задержали на украинско-польской границе, на переходе Шегини.

По данным следствия, Игорь Мазепа и его брат, используя коррупционные связи в государственных органах, незаконно завладели 7 га земли на сумму 7 млн гривен, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Также правоохранители считают, что Мазепа пытался завладеть 300 га земли стоимостью более 1 млрд гривен. Компании Мазепы считают, что все обвинения — давление за его отстаивание интересов бизнеса.