Залог уменьшили вдвое: суд отправил бизнесмена Мазепу под стражу (видео)

Судебная инстанция частично удовлетворила ходатайство прокуроров, которые просили 700 миллионов залога.

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Бизнесмену и директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в комментарии изданию "Економічна Правда" сообщили в Офисе генпрокурора.

По ходатайству правоохранительной структуры подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток. Речь идет о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

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Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров. Ранее они просили назначить залог в размере 700 миллионов.

Также "Суспільне" сообщало, что в деле о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, в котором задержали бизнесмена Игоря Мазепу, а также его брата Юрия, судебная инстанция избрала меру пресечения двум фигурантам. Решение принял Печерский райсуд.

Ходатайство прокуратуры частично удовлетворено. Это касалось избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, как говорится в сообщении, с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

Дело бизнесмена Мазепы: что известно

На границе правоохранители задержали владельца компании Concorde Capital Игоря Мазепу в среду, 18 января, в 15:00 на КПП "Медика-Шегини". Он пытался выехать за границу. СМИ сообщили, что в киевском офисе бизнесмена сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск. Причина таких действий правоохранителей — нарушения при получении права на землю на строительство коттеджного городка Goodlife Park на территории Вышгородского района Киевской области.

В полиции отметили, что участниками преступного сговора были более двадцати человек, каждый из которых имел четко определенную роль. Восьмерым фигурантам в ноябре прошлого года уже объявили подозрения.

По информации следствия, упомянутые лица незаконно завладели землями водного фонда вдоль Киевской дамбы, частью территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". Основатель инвестиционной компании, его брат, строители, доверенные лица и сотрудники областного управления Госгеокадастра были участниками незаконной сделки.

Правоохранители отметили, что таким образом более 7 гектаров земли водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Лебедевка и Хотяновка незаконно передали из государственной собственности в частную, предположительно для садоводства. Захваченные участки продавались крупным застройщикам, которые строили на них коттеджные поселки вместо обещанных садов.

Напомним, 16 мая 2023 года СБУ сообщила о подозрении бизнесмену Павлу Фуксу. По версии следствия, обвиняемый скупал кредитные обязательства у предприятий, которые имели долги в обанкротившихся банках. Это позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность и доводить их до банкротства.