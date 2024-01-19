Заставу зменшили удвічі: суд відправив бізнесмена Мазепу під варту (відео)

Судова інстанція частково задовольнила клопотання прокурорів, які просили 700 мільйонів застави.

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Бізнесмену та директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у коментарі "Економічній Правді" повідомили в Офісі генпрокурора.

За клопотанням правоохоронної структури підозрюваного взято під варту строком на 60 діб. Йдеться про тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

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Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Раніше вони просили призначити заставу у розмірі 700 мільйонів.

Також "Суспільне" повідомляло, що у проваджені щодо незаконного заволодіння землями Київської ГЕС, у якій затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, а також його брата Юрія, судова інстанція обрала запобіжний захід двом фігурантам. Рішення ухвалив Печерський райсуд.

Клопотання прокуратури частково задоволене. Це стосувалося обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, як йдеться у повідомленні, з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Справа бізнесмена Мазепи: що відомо

На кордоні правоохоронці затримали власника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу у середу, 18 січня, о 15:00 на КПП "Медика–Шегині". Він намагався виїхати за кордон. ЗМІ повідомили, що у київському офісі бізнесмена співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук. Причина таких дій правоохоронців — порушення під час отримання права на землю на будівництво котеджного містечка Goodlife Park на території Вишгородського району Київської області.

У поліції зазначили, що учасниками злочинної змови були понад двадцять осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль. Вісьмом фігурантам у листопаді минулого року вже оголосили підозри.

За інформацією слідства, згадані особи незаконно заволоділи землями водного фонду вздовж Київської дамби, частиною території лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС". Засновник інвестиційної компанії, його брат, будівельники, довірені особи та співробітники обласного управління Держгеокадастру були учасниками незаконної оборудки.

Правоохоронці наголосили, що в такий спосіб понад 7 гектарів землі водного фонду вздовж Київської дамби між селами Лебедівка та Хотянівка незаконно передали з державної власності в приватну, імовірно для садівництва. Захоплені ділянки продавалися великим забудовникам, які будували на них котеджні селища замість обіцяних садів.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року СБУ повідомила про підозру бізнесмену Павлу Фуксу. За версією слідства, обвинувачений скуповував кредитні зобов'язання в підприємств, які мали борги в банках, що збанкрутували. Це дозволяло втручатися в їхню господарську діяльність і доводити їх до банкрутства.