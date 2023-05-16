Махінації на 100 млрд грн: СБУ повідомила про підозру бізнесмена Павла Фукса

За версією слідства, обвинувачений скуповував кредитні зобов'язання у підприємств, які мали борги в банках, що збанкрутували. Це дозволяло втручатися у їхню господарську діяльність й доводити їх до банкрутства.

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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру підсанкційного бізнесмена Павла Фукса та двох топменеджерів його компанії в ухиленні від сплати податків. Про це у вівторок, 16 травня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Слідчі служби встановили, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній понад 100 мільярдів гривень. Так, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити в збанкрутілих банках.

Далі підозрювані за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов'язання" цих об'єктів, що дозволяло втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність або доводили до банкрутства.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування угод та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використали понад 100 афілійованих комерційних структур", — йдеться у пресрелізі.

Встановлено, що під час цих махінацій ділки отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких угод сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків).

Крім того, в рамках кримінального провадження за рішенням суду заарештовано корпоративні права та рахунки 101 залученої у протиправній діяльності компанії, права вимоги щодо понад 1600 викуплених кредитів, понад 240 об'єктів нерухомості та транспортних засобів учасників схеми. Частина заарештованих активів уже передана в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Хто такий Павло Фукс

Уродженець Харкова, 51-річний Павло Фукс є російським та українським бізнесменом. Фукс започаткував девелоперську компанію Mos City Group.

1 листопада 2018 року було запроваджено російські санкції проти 322 громадян України, включаючи Павла Фукса. 18 червня 2021 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) також запровадила санкції проти Фукса. Він заперечував свій зв'язок із компанією "Голден Деррік" і назвав це "особистою помстою" секретаря РНБО Олексія Данилова. 24 червня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Фукса. Після цього бізнесмен заявив, що він не має громадянства РФ.

10 лютого 2023 року співробітники СБУ та Держбюро розслідувань провели серію обшуків у будинках та офісах бізнесмена. Вони пройшли у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ НАК "Надра України".

Зазначимо, що згідно з рейтингом Фокуса Павло Фукс посідає 24-е місце у ТОП 100 найбагатших людей України.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкціонному бізнесменові Дмитру Фірташу, топменеджерам його компаній та керівниками п'яти облгазів у розкраданні природного газу з української газотранспортної системи.