СБУ та ДБР провели обшуки в бізнесмена Фукса й екснардепа Котвіцького (фото)

У пресслужбі СБУ розповіли, що фігурантів підозрюють у зловживанні службовим становищем. У їхніх будинках і офісі знайшли близько $300 тисяч, 250 тисяч євро та 1,5 млн грн готівкою.

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Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели серію обшуків у будинках і офісах російського олігарха та колишнього народного депутата 8 скликання. Вони пройшли в межах кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ НАК "Надра України". Про це повідомляє сайт СБУ.

За інформацією видання "РБК-Україна", йдеться про колишнього депутата від партії "Народний фронт" Ігоря Котвіцького та підсанкційного бізнесмена Павла Фукса. Зазначимо, що Фукс народився в Харкові, 2021 року він заявив, що вийшов із російського громадянства.

За результатами обшуку правоохоронці виявили:

чорнові записи й документацію, що підтверджують незаконні операції комерційних структур, підпорядкованих підозрюваним особам ;

засоби зв'язку та комп'ютерну техніку;

близько $300 тис., 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.

Слідство встановило, що внаслідок протиправної діяльності фігурантів справи та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище в Харківській області. Водночас із українського бюджету було витрачено понад 1 млрд на розробку цього родовища. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті складають щонайменше 15 млрд кубометрів.

Підозрювані проходять у межах кримінального провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою чи службовим становищем.

Комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності продовжуються.

Нагадаємо, 10 лютого представники СБУ та ДБР провели обшуки на митницях. За даними правоохоронцям, митники реалізовували тіньові схеми та заробили мільйони.

СБУ також повідомила про підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ Олегу Волошину. Раніше він заявляв, що Україна є "країною, де немає суверенітету, не може відновити контроль над Кримом", а також поширював дезінформацію на користь військово-політичного керівництва РФ.