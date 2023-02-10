СБУ и ГБР провели обыски у бизнесмена Фукса и экс-нардепа Котвицкого (фото)

В пресс-службе СБУ рассказали, что фигурантов подозревают в злоупотреблении служебным положением. В их домах и офисе нашли около $300 тысяч 250 тысяч евро и 1,5 млн грн наличными.

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Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели серию обысков в домах и офисах российского олигарха и бывшего народного депутата 8 созыва. Они прошли в рамках криминального производства о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ЧАО НАК "Надра України". Об этом сообщается на сайте СБУ.

По информации издания "РБК-Украина", речь идет о бывшем депутате от партии "Народный фронт" Игоре Котвицком и подсанкционном бизнесмене Павле Фуксе. Отметим, что Фукс родился в Харькове, в 2021 году он заявил, что вышел из российского гражданства.

По результатам обыска правоохранители обнаружили:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных подозреваемыми лицами коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около $300 тыс., 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

Следствие установило, что в результате противоправной деятельности фигурантов дела и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области. При этом из украинского бюджета было потрачено более 1 млрд на разработку данного месторождения. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

Подозреваемые проходят в рамках уголовного производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением.

Комплексные следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются.

Напомним, 10 февраля представители СБУ и ГБР провели обыски на таможнях. По данным правоохранителям, таможенники реализовывали теневые схемы и заработали миллионы.

СБУ также сообщила о подозрении в госизмене нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину. Ранее он заявлял, что Украина является "страной, в которой нет суверенитета, не может возобновить контроль над Крымом", а также распространял дезинформацию в пользу военно-политического руководства РФ.