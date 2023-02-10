СБУ сообщила о подозрении в госизмене нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину: что известно (фото)

Парламентарий ранее заявлял, что Украина является "страной, в которой нет суверенитета, не может возобновить контроль над Крымом", а также распространял дезинформацию в пользу военно-политического руководства РФ.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Верховной Рады Украины Олегу Волошину, которого в 2019-м году избрали в парламент от запрещенной ныне партии ОПЗЖ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно опубликованным материалам следствия, в течение 2020-2021 годов политик действовал против интересов Украины и способствовал военно-политическому руководству Российской Федерации. Теперь контрразведка СБУ получила все соответствующие доказательства.

"Среди прочего, Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью", — заявили в СБУ.

Генеральным прокурором составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а Государственное бюро расследований проводит следственные действия по адресу регистрации народного депутата.

Фото: пресс-служба СБУ

Чем известен Олег Волошин?

Это украинский пророссийский политик, народный депутат Украины IX созыва, а также руководитель группы по межпарламентским отношениям с Сербией. В январе прошлого года Министерство финансов США ввело против политика санкции.

Примечательно, что в марте 2020 года Олег Волошин распространил дезинформацию о том, что французский депутат Валери Фор-Мунтян якобы предложила привлекать боевиков из т.н. "ДНР" для стабилизации мирного процесса за столом переговоров. Она это скоропостижно опровергла.

В июле того же года Олег Волошин публично объявил, что Украина "полностью отдана внешнему управлению", и по его мнению "страна, в которой нет суверенитета, не может возобновить суверенитет над Крымом". После этого под стенами Верховной Рады неизвестные облили его зеленкой.

Напомним, что 29 января бывший сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что Олег Волошин решил сложить мандат. СМИ писали, что заявления об этом же написали и его коллеги по политсиле Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод.