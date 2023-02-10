СБУ повідомила про підозру у держзраді нардепу від ОПЗЖ Олегу Волошину: що відомо (фото)

Парламентар раніше заявляв, що Україна є "країною, в якій немає суверенітету, не може відновити контроль над Кримом", а також поширював дезінформацію на користь військово-політичного керівництва РФ.

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Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Верховної Ради України Олегу Волошину, якого у 2019 році обрали до парламенту від забороненої нині партії ОПЗЖ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Згідно з опублікованими матеріалами слідства, протягом 2020-2021 років політик діяв проти інтересів України та сприяв військово-політичному керівництву Російської Федерації. Наразі контррозвідка СБУ отримала всі відповідні докази.

"Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю", — заявили в СБУ.

Генеральний прокурор склав повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за адресою реєстрації народного депутата.

Фото: пресс-служба СБУ

Чим відомий Олег Волошин?

Це український проросійський політик, народний депутат України IX скликання, а також керівник групи з міжпарламентських відносин із Сербією. У січні минулого року Міністерство фінансів США запровадило проти політика санкції.

Примітно, що у березні 2020 року Олег Волошин поширив дезінформацію про те, що французька депутатка Валерія Фор-Мунтян нібито запропонувала залучати бойовиків із так званого "ДНР" для стабілізації мирного процесу за столом переговорів. Вона це раптово спростувала.

У липні того ж року Олег Волошин публічно оголосив, що Україна "цілком віддана зовнішньому управлінню", і, на його думку "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над Кримом". Після цього під стінами Верховної Ради невідомі облили його зеленкою.

Нагадаємо, що 29 січня колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що Олег Волошин вирішив скласти мандат. ЗМІ писали, що заяви про це написали і його колеги з політсили Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.