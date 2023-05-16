Махинации на 100 млрд грн: СБУ сообщила о подозрении бизнесмену Павлу Фуксу

По версии следствия, обвиняемый скупал кредитные обязательства у предприятий, которые имели долги в обанкротившихся банках. Это позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность и доводить их до банкротства.

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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу и двум топ-мнеджерам его компании в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи службы установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на более 100 миллиардов гривен. Так, холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Далее подозреваемые за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур", — говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в ходе этих махинаций дельцы получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Кроме того, в рамках уголовного производства по решению суда арестованы корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Кто такой Павел Фукс

Уроженец Харькова, 51-летний Павел Фукс является российским и украинским бизнесменом. Фукс основал девелоперскую компанию компании Mos City Group.

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса. 18 июня 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) также ввел санкции против Фукса. Он отрицал свою связь с компанией "Голден Деррик" и назвал это "личной местью" секретаря СНБО Алексея Данилова. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Фукса. После этого бизнесмен заявил, что у него нет гражданства РФ.

10 февраля 2023 года сотрудники СБУ и Госбюро расследований провели серию обысков в домах и офисах бизнесмена . Они прошли в рамках криминального производства о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ЧАО НАК "Надра України".

Отметим, что согласно рейтингу Фокуса Павел Фукс занимает 24-е место в ТОП-100 самых богатых людей Украины.

Напомним, 15 мая стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному бизнесмену Дмитрию Фирташу, топ-менеджерам его компаний и руководителями пяти облгазов в хищении природного газа из украинской газотранспортной системы.