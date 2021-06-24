Зеленский ввел санкции в отношении Фирташа, Фукса и еще нескольких сотен лиц

Ограничения также продлены в отношении российских пропагандистских СМИ и бизнесменов из "обоймы" Путина.

Президент Владимир Зеленский двумя указами утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о введении персональных санкций.

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Указ №266/2021 от 24 июня вводит санкции против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Всего же в санкционном списке этого указа 538 физических и 540 юридических лиц.

Санкции против Фирташа и Фукса введены на три года, а против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова – бессрочно. Аналогичный пакет санкций, но сроком на три года вводится против заместителя председателя совета директоров российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Продлеваются санкции против:

главы правления "Газпрома" Алексея Миллера,

бизнесмена Олега Дерипаски,

главы правления ВТБ Андрея Костина,

Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.

Всех этих бизнесменов в самой России считают входящими в "близкий круг" президента Владимира Путина.

Указ №265/2021 продлевает персональные и экономические санкции против 311 физических и 103 юридических лиц.

В список юрлиц входят российские СМИ, в частности:

"Первый канал. Всемирная сеть",

"РТР-Планета",

"Россия-24",

"НТВ".

Санкции продлены относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированного Крыма, а также ряда других организаций, в частности "Благотворительного фонда Святителя Василия Великого", некоммерческой организации "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" и др.

В списке физлиц: генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова. В списке также есть "деятели" из ОРДЛО.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 июня подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 18 июня о применении санкций в отношении ряда российских банков. Санкции продолжены или введены впервые в отношении: Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, Байкалбанка, "БМ-банка" и других банков.