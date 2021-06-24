Зеленський ввів санкції щодо Фірташа, Фукса і ще кількох сотень осіб
Обмеження також продовжені щодо російських пропагандистських ЗМІ і бізнесменів з "обойми" Путіна.
Президент Володимир Зеленський двома указами затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про введення персональних санкцій.
Указ №266/2021 від 24 червня вводить санкції проти українського і російського бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Всього ж в списку санкцій цього указу 538 фізичних та 540 юридичних осіб.
Санкції проти Фірташа і Фукса введені на три роки, а проти генерального директора держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова — безстроково. Аналогічний пакет санкцій, але терміном на три роки вводиться проти заступника голови ради директорів російської корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова.
Продовжуються санкції проти:
- голови правління "Газпрому" Олексія Міллера,
- бізнесмена Олега Дерипаски,
- голови правління ВТБ Андрія Костіна,
- Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів.
Всіх цих бізнесменів у самій Росії вважають такими, що входять в "близьке коло" президента Володимира Путіна.
Указ №265/2 021 продовжує персональні та економічні санкції проти 311 фізичних та 103 юридичних осіб.
У список юросіб входять російські ЗМІ, зокрема:
- "Перший канал. Всесвітня мережа",
- "РТР-Планета",
- "Росія-24",
- "НТВ".
Санкції продовжені щодо низки військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, що знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, а також низки інших організацій, зокрема "Благодійного фонду Святителя Василя Великого", некомерційної організації "Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, що проживають за кордоном" та ін.
У списку фізосіб: генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян, а також низка інших російських журналістів і політичних діячів, які відкрито підтримують окупацію Кримського півострова. У списку також є "діячі" з ОРДЛО.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 червня підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО від 18 червня про застосування санкцій стосовно низки російських банків. Санкції продовжені або введені вперше стосовно: Сбербанку, ВТБ, ВЕБ, Газпромбанку, БайкалБанку, "БМ-банку" та інших банків.