Зеленський ввів санкції щодо Фірташа, Фукса і ще кількох сотень осіб

Обмеження також продовжені щодо російських пропагандистських ЗМІ і бізнесменів з "обойми" Путіна.

Президент Володимир Зеленський двома указами затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про введення персональних санкцій.

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Указ №266/2021 від 24 червня вводить санкції проти українського і російського бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Всього ж в списку санкцій цього указу 538 фізичних та 540 юридичних осіб.

Санкції проти Фірташа і Фукса введені на три роки, а проти генерального директора держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова — безстроково. Аналогічний пакет санкцій, але терміном на три роки вводиться проти заступника голови ради директорів російської корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова.

Продовжуються санкції проти:

голови правління "Газпрому" Олексія Міллера,

бізнесмена Олега Дерипаски,

голови правління ВТБ Андрія Костіна,

Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів.

Всіх цих бізнесменів у самій Росії вважають такими, що входять в "близьке коло" президента Володимира Путіна.

Указ №265/2 021 продовжує персональні та економічні санкції проти 311 фізичних та 103 юридичних осіб.

У список юросіб входять російські ЗМІ, зокрема:

"Перший канал. Всесвітня мережа",

"РТР-Планета",

"Росія-24",

"НТВ".

Санкції продовжені щодо низки військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, що знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, а також низки інших організацій, зокрема "Благодійного фонду Святителя Василя Великого", некомерційної організації "Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, що проживають за кордоном" та ін.

У списку фізосіб: генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян, а також низка інших російських журналістів і політичних діячів, які відкрито підтримують окупацію Кримського півострова. У списку також є "діячі" з ОРДЛО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 червня підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО від 18 червня про застосування санкцій стосовно низки російських банків. Санкції продовжені або введені вперше стосовно: Сбербанку, ВТБ, ВЕБ, Газпромбанку, БайкалБанку, "БМ-банку" та інших банків.