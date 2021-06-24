Зеленський надав чинності санкціям проти 53 банків і фінкомпаній з Росії
Крім того, документ передбачає обмеження щодо двох "центробанків" з ОРДЛО.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО від 18 червня про застосування санкцій проти низки російських банків.
Санкції продовжені або введені вперше проти:
- Ощадбанку;
- ВТБ;
- ВЕБ;
- Газпромбанку;
- БайкалБанк;
- "БМ-банку".
та інших банків.
У список потрапили також кілька платіжних організацій міжнародних платіжних систем, серед яких "Колібрі" та "Юністрім". Обмежувальні заходи введені на три роки. Проти банків, у яких в Україні працюють "дочки", обмеження полягає в забороні виведення капіталів за межі країни.
Санкції також введені проти "центробанків" ДНР та ЛНР.
Під санкції потрапили і три фізичні особи, зокрема: Олександр і Лідія Анненкові, засновники "Севастопольського морського банку".
Нагадаємо, на засіданні РНБО 18 червня було ухвалене рішення про введення санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.
Попереднє засідання РНБО відбулося 4 червня. Після його завершення секретар РНБО повідомив, що з держдач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці почали виселяти ексдержслужбовців, серед яких Богатирьова, Табачник, Семиноженко та інші.