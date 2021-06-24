Зеленський надав чинності санкціям проти 53 банків і фінкомпаній з Росії

Крім того, документ передбачає обмеження щодо двох "центробанків" з ОРДЛО.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО від 18 червня про застосування санкцій проти низки російських банків.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Санкції продовжені або введені вперше проти:

Ощадбанку;

ВТБ;

ВЕБ;

Газпромбанку;

БайкалБанк;

"БМ-банку".

та інших банків.

У список потрапили також кілька платіжних організацій міжнародних платіжних систем, серед яких "Колібрі" та "Юністрім". Обмежувальні заходи введені на три роки. Проти банків, у яких в Україні працюють "дочки", обмеження полягає в забороні виведення капіталів за межі країни.

Санкції також введені проти "центробанків" ДНР та ЛНР.

Під санкції потрапили і три фізичні особи, зокрема: Олександр і Лідія Анненкові, засновники "Севастопольського морського банку".

Нагадаємо, на засіданні РНБО 18 червня було ухвалене рішення про введення санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Попереднє засідання РНБО відбулося 4 червня. Після його завершення секретар РНБО повідомив, що з держдач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці почали виселяти ексдержслужбовців, серед яких Богатирьова, Табачник, Семиноженко та інші.