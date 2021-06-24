Зеленский ввел в действие санкции в отношении 53 банков и финкомпаний из России
Кроме того, документ предусматривает ограничения в отношении двух "центробанков" из ОРДЛО.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 18 июня о применении санкций в отношении ряда российских банков.
Санкции продолжены или введены впервые в отношении:
- Сбербанка,
- ВТБ,
- ВЭБ,
- Газпромбанка,
- Байкалбанка,
- "БМ-банка"
и других банков.
В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим". Ограничительные меры введены на три года. В отношении банков, у которых в Украине работают "дочки", ограничение заключается в запрете вывода капиталов за пределы страны.
Санкции также введены в отношении "центробанков" ДНР и ЛНР.
Под санкции попали и три физических лица, в частности: Александр и Лидия Анненковы, основатели "Севастопольского морского банка".
Напомним, на заседании СНБО 18 июня было принято решение о вводе санкций в отношении бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.
Предыдущее заседание СНБО состоялось 4 июня. После его завершения секретарь СНБО сообщил, что с госдач в Конче-Заспе и Пуще-Водице начали выселять экс-госслужащих, среди которых Богатырева, Табачник, Семиноженко и другие.