Полиция показала кадры задержания Мазепы на границе: его обвиняют в завладении землей (видео)

По версии следствия, фигуранты осуществили сделку и незаконно завладели землями водного фонда вдоль Киевской дамбы, частью территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". В их числе оказались основатель инвестиционной компании, его брат, строители, доверенные лица, сотрудники областного управления госгеокадастра и другие лица.

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Национальная полиция Киевской области задержала основателя инвестиционной компании и еще троих людей, которых подозревают в махинациях с земельными участками вдоль Киевской дамбы. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства и опубликовали фото с задержания на границе владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Следствие выявило, что свыше двадцати человек, каждый из которых имел четко определенную роль, были участниками преступного сговора. В ноябре прошлого года уже восемь участников этой организации уже получили подозрения.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Игоря Мазепу задержали на границе — в чем его подозревают

По данным следствия, фигуранты осуществили сделку и незаконно завладели землями водного фонда вдоль Киевской дамбы, частью территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". В их числе оказались основатель инвестиционной компании, его брат, строители, доверенные лица, сотрудники областного управления госгеокадастра и другие соучастники.

Более 7 гектаров земли водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно переданы из государственной собственности в частную, предположительно для садоводства. Многие получатели, в основном студенты столичных учебных заведений, были обмануты и согласились на предложение из-за трудной финансовой ситуации. Их находили через социальные сети и за вознаграждение убеждали поставить подпись на документах.

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Игоря Мазепу задержали на границе: в чем подозревают бизнесмена и чем он известен

По последующей схеме, захваченные участки продавались крупным застройщикам, которые строили на них коттеджные поселки вместо обещанных садов. Подозреваемые, действуя по заказу застройщиков, провели фиктивную сделку с землей. Чтобы избежать сложных процедур получения разрешений на строительство, они оформляли технические паспорта с поддельными данными. Согласно документам, строения были возведены хозяйственным способом в 1991 году. Эти махинации позволяли зарегистрировать право собственности на недвижимость без соответствующих разрешений, утверждают правоохранители.

18 января оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора задержали основателя инвестиционной компании во время попытки пересечь границу Украины с Польшей. Брат бизнесмена (Юрий Мазепа) и еще двое фигурантов также были задержаны правоохранителями.

В офисах компании и по местам проживания фигурантов проводятся процессуальные мероприятия, и рассматривается вопрос о предъявлении обвинений. Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая создание и руководство преступным сообществом, незаконную приватизацию государственного имущества и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем. За эти преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, о задержании бизнесмена Игоря Мазепы стало известно 18 января. Задержание произошло в 15:00 на КПП "Медика–Шегини" в момент, когда бизнесмен намеревался выехать за границу.

Также Фокус детально в своем материале рассказывал о задержании Игоря Мазепы и напоминал факты из биографии инвестиционного банкира.