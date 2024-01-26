После ремонта за 4 млн гривен: в Киеве укрытие превратилось в наркопритон, – СМИ (фото, видео)

По словам журналистов, в бомбоубежище был проведен дорогостоящий ремонт, после чего там обосновались наркозависимые люди. В полиции отметили, что в одном только Голосеевском районе уже насчитывается 19 таких "проблемных" укрытий.

В Голосеевском районе Киева одно из отремонтированных бомбоубежищ превратилось в притон для людей с наркотической зависимостью. Об этом сообщает "РБК Украина" 25 января.

Речь идет об укрытии по адресу Голосеевский проспект 92/1, которое в декабре открылось после ремонта. По данным Zakupivli.Pro, на обустройство убежища было потрачено 4 320 203 гривен из бюджета города.

Сообщается, что бомбоубежище постоянно открыто и после завершения ремонта там обосновались наркозависимые. По словам журналистов, это связано с тем, что радом работает аптека, где людям с зависимостью выдают метадон.

Местные жители жалуются, что люди употребляют в убежище наркотики, оставляя после себя использованные шприцы и окурки. Одна из женщин также отметила, что некоторые наркозависимые ведут себя агресивно.

"На днях мы спустились в укрытие с сотрудницей Ощадбанка. В одном из туалетов находился наркоман, который начал на нас бросаться. В укрытии нет связи, вызвать полицию мы не могли", — рассказала она.

Что говорят в полиции

По словам участкового полицейского, правоохранители не могут никак решить проблему, так как упомянутые наркозависимые официально состоят на учете и лечатся метадоном.

Один из сотрудников правоохранительных органов также сказал журналистам, что только в Голосеевском районе столицы уже известно о 19 подобных "проблемных" бомбоубежищ.

Что говорят в ЖЭКе

Жители дома утверждают, что в ЖЭКе изначально отказались закрывать бомбоубежище, когда нет воздушной тревоги. Однако позже было достигнуто соглашение, согласно которому пятеро человек должны взять на себя обязательство открывать убежище во время тревоги.

"Мы приняли решение объединиться и договариваться среди жильцов, кто дома, а кто будет дежурить. Но в ЖЭКе о таком варианте слышать не хотят и требуют назначить 5 ответственных лиц", — рассказала одна из жительниц дома.

В ЖЭКе отметили, что знают о сложившейся ситуации и заявили о намерении установить электронный замок, который будет открывать двери убежища только во время тревоги. Ожидается, что замок появиться примерно через четыре месяца.

Напомним, 25 января стало известно, что в Украине официально разрешили брать домашних животных с собой в укрытие во время воздушных тревог.

Ранее, 9 января, СМИ сообщали, что в Киеве разработчик и производитель деревоперерабатывающего оборудования Сергей Захарин начал изготовление собственной модульной конструкции "Капсула жизни", которая предназначена спасти от последствий ракетных обстрелов.