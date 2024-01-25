В Украине официально разрешили брать в укрытие домашних животных: детали

Правила изменили после того, как в Киеве во время обстрела в убежище не пустили детей, потому что те были с собакой. Теперь в укрытие можно брать домашних любимцев, но необходимо соблюдать определенные правила.

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В Украине официально разрешили брать с собой в укрытие во время воздушных тревог домашних животных. Об этом сообщают в зоозащитной организации UAnimals.

В частности, ранее пускать в укрытие домашних животных нельзя было. Впрочем, Министерство внутренних дел внесло соответствующие изменения в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. В зоозащитной организации говорят, что их юристы еще в декабре обратились в министерство, чтобы они обновили приказ.

Так, теперь люди могут во время воздушных тревог находиться в укрытиях вместе со своими домашними любимцами, однако в отдельных помещениях или уединенных местах.

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Также в документе отмечается, что владельцы животных должны следить за ними и обеспечить необходимые условия.

Кроме того, люди, сопровождающие домашнего любимца, должны гарантировать безопасность людей, других животных и имущества вокруг от причинения вреда. Среди прочего, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.

Если домашний любимец может представлять опасность, необходимо иметь поводок и намордник на собак, которые есть в постановлении Кабмина об опасных породах собак.

В Киеве детей не пустили в укрытие из-за собаки

Стоит добавить, что в декабре охранник одной из киевских школ не пустил во время обстрелов в укрытие двух детей из-за того, что они были с собакой.

Тогда прокуратура открыла уголовное производство из-за оставления детей в опасности. Журналистка Татьяна Даниленко, которая написала об этом инциденте, что по словам директора учебного заведения, она не могла пустить детей с собакой в укрытие, ведь у кого-то в помещении могла быть аллергия.

Это дело под личный контроль взял председатель КГВА Сергей Попко. В местной власти отмечали, что такая ситуация недопустима и нужно найти виновных.

Напомним, в конце декабря в Киеве анонсировали масштабную проверку всех укрытий. Причиной этого стала авария в школе в Соломенском районе. Там во время тревоги в укрытии из-за прорыва трубы обвалился потолок.

Также в ноябре прошлого года сообщалось, что в Херсоне в укрытие не пустили женщину с пожилым мужчиной. Работники энергетической компании отказались пускать людей, ведь, по их словам, помещение предназначено только для работников или посетителей заведения.