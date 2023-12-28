Строили укрытие: в Киеве аварийно просело здание детсада, — КГВА

Сейчас продолжается обследование заведения дошкольного образования специалистами, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки его восстановления.

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В Шевченковском районе Киева в одном из учреждений дошкольного образования произошла авария, там просела часть стены здания. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Сейчас, как информируют в КГВА, продолжается обследование детсада специалистами, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки его восстановления.

В детском саду строилось укрытие

В пресс-службе добавляют, что по предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие. Поэтому в КГВА предполагают, что подрядная организация "нарушила строительные нормы, которые могли и привести к таким последствиям".

Однако окончательно причины, по которым случилась аварийная ситуация, выяснят следователи районного управления полиции. По данным городской военной администрации, в результате инцидента уже открыли соответствующее производство.

Авария в укрытии школы

Напомним, 22 декабря сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы обвалился потолок. В этот момент внутри находились дети, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Школу №229 открыли в 1981 году.

Позже в КГВА прокомментировали обвал потолка в школьном укрытии в Киеве.

"Вследствие значительного увеличения веса из-за воды, обвалился сегмент подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает детали. По данному инциденту назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал поручение о немедленной инспекции всех укрытий столицы.

Напомним, 14 декабря охранник школы №40 не пустил двух детей в укрытие из-за того, что они были с собакой. Пока они бежали в другое укрытие неподалеку сработала ПВО, поэтому они пережили стресс.