Будували укриття: у Києві аварійно просіла будівля дитсадка, — КМВА

Нині триває обстеження закладу дошкільної освіти фахівцями, щоб об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки його відновлення.

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У Шевченківському районі Києва в одному із закладів дошкільної освіти сталася аварія, там просіла частина стіни будівлі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Нині, як інформують у КМВА, триває обстеження дитсадка фахівцями, аби об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки його відновлення.

В дитсадку будувалося укриття

В пресслужбі додають, що за попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття. Тому в КМВА припускають, що підрядна організація "порушила будівельні норми, які могли й призвести до таких наслідків".

Однак остаточно причини, через які трапилася аварійна ситуація, з’ясують слідчі районного управління поліції. За даними міської військової адміністрації, у результаті інциденту вже відкрили відповідне провадження.

Аварія в укритті школи

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що в Києві під час повітряної тривоги в укритті школи обвалилася стеля. У цей момент усередині перебували діти, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Школу №229 відкрили 1981 року.

Пізніше в КМВА прокоментували обвал стелі в шкільному укритті в Києві.

"Внаслідок значного збільшення ваги через воду, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює деталі. За цим інцидентом призначено службову перевірку", — ідеться в повідомленні.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів столиці.

Нагадаємо, 14 грудня охоронець школи №40 не пустив двох дітей до укриття через те, що вони були з собакою. Поки вони бігли в інше укриття неподалік спрацювала ППО, тож вони пережили стрес.