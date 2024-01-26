Парня блогерши Пренткович заметили на Мальдивах: подробности скандала (фото, видео)

Андрей Гонковский утверждает, что "не прикрывался волонтерством" для того, чтобы отдохнуть на Мальдивах. По его словам, он выехал в Польшу, чтобы провести мероприятие, однако организаторы перенесли дату и у него появились "свободные дни".

Парень украинской блогерши Тани Пренткович, на которую в Instagram подписано более 1,1 миллиона пользователей, был замечен на Мальдивах. Соответствующее видео опубликовал пользователь TikTok с ником instaword1_reserve 24 января.

В публикации говорится, что Андрей Гонковский выехал из Украины как волонтер.

Андрей Гонковский на Мальдивах Фото: Скриншот

В комментариях многие пользователи возмутились тем фактом, что мужчина отправился отдыхать на Мальдивы во время полномасштабной войны.

Комментарии под видео с Гонковским Фото: Скриншот

Комментарии под видео с Гонковским Фото: Скриншот

Комментарии под видео с Гонковским Фото: Скриншот

Что говорит Пренткович

Вскоре после того, как упомянутые кадры появились в Сети, пользовательница Instagram по имени Валерия опубликовала переписку с Пренткович, в которой блогерша заявила, что ее мужчина пересек границу на законных основаниях.

"Его бы не выпустили за границу, если бы он не сделал столько добрых дел. Вы знаете, что выезд сейчас сложен, и все документы о купленных авто, автобусах и т.д. из собственных денег позволяют пересекать границу, потому что это и называется волонтер", — написала блогерша.

Переписка подписчицы с Пренткович Фото: Instagram

Переписка подписчицы с Пренткович Фото: Instagram

Переписка подписчицы с Пренткович Фото: Instagram

Переписка подписчицы с Пренткович Фото: Instagram

Позже Пренткович прокомментировала переписку с подписчицей.

"Это была моя первая реакция! Реакция защиты! Импульсивно и эмоционально я защищала любимого человека. Также приношу извинения за эту коммуникацию", — написала она.

Пренткович о переписке с подписчицей Фото: Скриншот

Кроме того, Пренткович признала, что поездка ее партнера на Мальдивы была ошибкой. По ее словам, это было неправильно по отношению к другим людям и семьям.

"Нам очень жаль, что наш поступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесе, которые постоянно делают много для помощи стране и при необходимости выезжают за границу! Наш поступок — это только наша ответственность и мы ни в коем случае не хотели кому-то навредить!" — отметила блогерша.

Пренткович прокоментровала скандал Фото: Скриншот

Что говорит Гонковский

Андрей Гонковский подтвердил в Instagram Stories, что на видео действительно запечатлен он. При этом мужчина утверждает, что "не прикрывался волонтерством" для того, чтобы отдохнуть на Мальдивах.

Гонковский признал, что отдыхал на Мальдивах Фото: Скриншот

По словам Гонковского, на 11 января у него было запланировано мероприятие для украинских предпринимателей в Польше, однако, когда он прибыл в Варшаву, организаторы сместили дату на 23 января для того, чтобы провести больше анонсов.

"И соответственно у меня были свободные дни. В это время моя жена летела на отдых с нашими детьми. И да, я решил несколько дней провести с ними. Может быть, зря. Может быть, ошибочно. Но уже как есть", — сказал он.

Гонковский также подчеркнул, что после отдыха вернулся в Польшу, где провел запланированное мероприятие.

"И мы сгенерировали 450 тысяч гривен за последние несколько недель. Уже на них куплено два дрона и отправлено парням на фронт", — заявил Гонковский.

Напомним, 25 января украинская блогерша Анна Алхим попала в скандал, опубликовав видео на алее памяти погибших героев в Хмельницком под российскую музыку.

Ранее, 31 декабря, сотрудники СБУ провели беседу с проживающей в Москве блогершей и певицей Алиной Масловой, которая приехала с семьей отдыхать в украинские Карпаты.