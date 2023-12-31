"Вообще не смотрю новости": СБУ разыскала блогершу из РФ, приехавшую в Карпаты (видео)

По данным СМИ, Алину Маслову выдворяют ее из Украины. Блогерша утверждает, что вообще не разбирается в политических вопросах, однако знает, что Россия начала войну.

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели беседу с проживающей в Москве блогершей и певицей Алиной Масловой, которая приехала с семьей отдыхать в украинские Карпаты. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что во время общения с представителями СБУ девушка заявила, что не поддерживает российскую военную агрессию против Украины, а также извинилась перед украинцами.

"Сейчас правоохранители выдворяют ее из Украины, поэтому Новый год уже будет праздновать в России", — сообщил журналистам источник.

На видео, опубликованном в социальных сетях, Маслова сказала, что не разбирается в политических вопросах, однако знает, что Россия начала войну против Украины. Она отметила, что в начале полномасштабного вторжения "выступала за Украину" в своем Telegram-канале, однако позже перестала поднимать эту тему из-за хейта.

"Если честно, я вообще не смотрю новости", — утверждает блогерша.

Сотрудники СБУ провели беседу с Алиной Масловой

Алина Маслова приехала в Карпаты: что известно

Российская певица и блогерша Алина Маслова, которая проживает в Москве, сообщила, что вместе с семьей приехала отмечать Новый год в украинские Карпаты, на курорт Драгобрат. Девушка заявила, что любит и Украину, и Россию, а сама родом из Молдовы.

"Из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь, мне искренне жалко пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира", — написала Маслова в своих соцсетях.

Алина Маслова сообщила, что приехала в Драгобрат Алина Маслова сообщила, что приехала в Драгобрат

Напомним, 27 ноября СБУ сообщила о подозрении киевскому блогеру, который записывал провокационные стримы. По информации следствия, мужчина передвигался по Киеву в комендантский час и провоцировал на конфликт военных и полицейских.

Ранее, 27 октября, в пресс-службе прокуратуры Львовской области сообщили, что блогеру из Дрогобыча, который публично обзывал украинских военных преступниками и призвал создавать свои "территориальные общины", предъявлено обвинение.