В Украине запретили хранить биоматериал погибших бойцов: в Раде отреагировали (документ)

Глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий заверил, что если у семей героев существуют какие-то проблемы с хранением биологического материала, что он может быть уничтожен, то до марта парламент эту проблему точно уберет.

В Украине на законодательном уровне запретили хранить биоматериал погибших военных для оплодотворения женщин, которые находились с ними в официальном или гражданском браке. Об этом сообщил 26 января в собственном телеграм-канале народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в пятницу, 26 января, в некоторых украинских СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

"Это касается, в частности, жен украинских погибших воинов — наших Героев. Мы считаем такую ситуацию неправильной и несправедливой по отношению к нашим Героям и памяти о них", — подчеркнул Радуцкий.

Он подчеркнул, что каждый украинский герой имеет право на продолжение своего рода — и не должно быть формального, чисто бюрократического подхода к этому вопросу в отношении погибших героев.

"Если современная медицина позволяет это сделать, и если этого желает семья, то любые бюрократические преграды должны быть сняты. Если семьям Героев говорят, что существуют какие-то проблемы с хранением биологического материала, что он может быть уничтожен, то до марта мы эту проблему точно уберем", — написал он.

Радуцкий добавил, что Верховная Рада без колебаний проголосует за необходимые изменения, в частности в Гражданский кодекс и другие законы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы каждый герой имел продолжение своего рода. Это справедливо и это честно перед людьми, которые отдали жизнь за свою страну. Память о наших погибших Героях должна жить не только в названиях улиц и памятных табличках, но и в их детях, которые станут лучшим воспоминанием о них", — констатировал глава профильного парламентского комитета.

Вдовы погибших бьют тревогу

Жены павших воинов бьют тревогу, ведь якобы уже с марта клиники будут обязаны утилизировать замороженную ранее сперму. Так, об этом сообщила в собственном Faceboook адвокат Елена Бабич, рассказывая историю вдовы погибшего военнослужащего.

Фото: Facebook

А медийщица Олеся Остафьева на своей странице в Facebook тоже высказалась об этой ситуации. Она пишет, что наиболее противно то, что запрет и уничтожение биоматериала мотивируется тем, чтобы не выплачивать и не предоставлять льготы как детям погибших военнослужащих.

Фото: Скриншот

Ситуацию прокомментировала и боевой медик Екатерина Галушка, которая на своей странице в соцсети X отметила, что этим законом фактически у женщин забирают право на возможность иметь ребенка от своего мужа.

Закон об обеспечении права военных на биологическое отцовство — что известно

Действительно, в ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором обязал утилизировать замороженный биоматериал военных в случае их смерти.

"В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их хранение прекращается с последующей утилизацией", — говорится в пп. 3 п. 2 Переходных положений Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)".

Фото: Скриншот

Отметим, что согласно информации в сравнительной таблице к проекту закона Украины "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое отцовство/материнство", одним из его авторов является народный депутат Михаил Радуцкий.

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Однако юридический советник Даниил Попков прокомментировал изданию "Буквы" ситуацию следующим образом. Он заверил, что после внимательного анализа закона считает: в нем "НЕ идет речь о запрете использовать сперму. Он вообще о другом — об ОПЛАТЕ услуг по хранению репродуктивных клеток".

"Изменения о другом — что военные теперь получают ПРАВО на бесплатное хранение материала, в порядке указанном Кабмином. Это значит, что раньше за это люди платили за свой счет, а по этому закону за это теперь МОЖЕТ платить государство по желанию человека", — отметил Попков.

Однако он отметил, что "это будет в будущем" и при условии, если Кабмин примет постановление, которое будет детализировать порядок оплаты такой услуги, и если на это будут средства в госбюджете. Для этого человек должен подать заявление на получение услуги бесплатного хранения.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 9226 о выплате денежной помощи в случае гибели военного. Согласно ему право на выплату имеют:

дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти;

дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав;

родители (усыновители);

внуки;

один из супругов, который пережил погибшее (умершее) лицо;

женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего (умершего).

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что в РФ создадут криобанк, услугами которого смогут пользоваться мобилизованные на войну с Украиной мужчины. После объявления "частичной" мобилизации спрос на услуги по криоконсервации половых клеток среди россиян увеличился в среднем втрое. Услуга стоит примерно 10 000 рублей.