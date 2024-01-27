Отправили в ТЦК: половину футбольной команды военных с ампутациями не выпустили из Украины

Тренер команды Pocrova Lviv Amp Богдан Мельник заявил, что он не имеет претензий к пограничной службе Украины.

Половина состава футбольной команды Pocrova Lviv Amp, которая включала в себя военных с ампутациями, не была допущена к въезду в Польшу. Семь игроков, два тренера и врач клуба были вынуждены вернуться в Львов. Однако оставшиеся семь футболистов продолжили поездку. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Команда Pocrova Lviv Amp планировала принять участие в предсезонном турнире в Жешуве 28 января, как часть подготовки к началу сезона в чемпионате Польши ПЗУ АМП футбол Экстракласса, который запланирован на 2-3 марта.

После тщательного изучения законных оснований для выезда за границу игроков, включенных в состав футбольной команды Pocrova Lviv Amp, Государственная пограничная служба Украины выяснила, что большинство членов команды, являющихся действующими военнослужащими, не обладают необходимыми документами для пересечения границы.

"Предварительно установлено, что руководство футбольной команды не до конца приняло необходимые меры по согласованию разрешений для команды и получению положительного результата рассмотрения писем", — информирует у себя в Facebook ГПСУ.

Пост ГПСУ

Реакция тренера команды

Тренер команды Богдан Мельник в комментарии изданию Lviv Media сообщил, что он не имеет претензий к сотрудникам пограничной службы.

"Они действовали согласно законодательству. Здесь большее обращение к государству, ведь нужно предусмотреть условия и механизм, по которому спортсменов с ампутациями можно было бы законно выпустить за границу. В марте начнется официальный чемпионат в Польше, где мы будем представлять Украину, тогда нам тоже нужно будет уехать", — сказал он.

Напомним, что во время заседания сессии Червоноградского городского совета на Львовщине представители территориального центра комплектования и социальной поддержки вручили повестки депутатам.