Ради победы на Кубке Африки: Египетская ассоциация футбола принесла в жертву корову

Сборная Египта провела три матча в группе и все завершила вничью.

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Ассоциация футбола Египта принесла в жертву корову с надеждой, что это принесет удачу национальной сборной в ходе ее выступления на Кубке Африки-2024. Об этом сообщил представитель делегации сборной Египта Мохамед Морад, передает ESPN.

В то же время Морад подчеркнул, что мясо коровы было распределено среди нуждающихся жителей Каира. Этот обряд предполагает привлечение удачи для национальной сборной в ходе предстоящего турнира.

Важно отметить, что национальная сборная Египта провела три матча в групповом этапе, и все они завершились вничью со счетом 2:2. В 1/8 финала команда встретится с соперниками из Демократической Республики Конго, поединок запланирован на 28 января.

Тем не менее, из-за травмы сборная потеряла свою ключевую звезду, Мохаммеда Салаха. Форвард из "Ливерпуля" может восстановиться и вернуться в строй на более поздних этапах турнира, в случае если Египет продвинется дальше.

Напомним, что в Африке продолжается Кубок африканских наций-2023, однако это уже привело к трагедии и гибели шестерых человек. Дело в том, что Гвинея победила Гамбию со счетом 1:0 во время второго группового матча в пятницу, 19 января. В результате по всей стране начались широкие массовые празднования, которые и привели к трагедии. Болельщики вышли на дороги города Конакры, где отмечали в машинах и мотоциклах. Шесть человек скончались.