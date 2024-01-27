Заради перемоги на Кубку Африки: Єгипетська асоціація футболу принесла в жертву корову

Збірна Єгипту провела три матчі в групі і всі завершила внічию.

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Асоціація футболу Єгипту принесла в жертву корову з надією, що це принесе удачу національній збірній під час її виступу на Кубку Африки-2024. Про це повідомив представник делегації збірної Єгипту Мохамед Морад, передає ESPN.

Водночас Морад підкреслив, що м'ясо корови було розподілено серед нужденних жителів Каїра. Цей обряд передбачає залучення удачі для національної збірної під час майбутнього турніру.

Важливо зазначити, що національна збірна Єгипту провела три матчі в груповому етапі, і всі вони завершилися внічию з рахунком 2:2. В 1/8 фіналу команда зустрінеться із суперниками з Демократичної Республіки Конго, поєдинок заплановано на 28 січня.

Проте, через травму збірна втратила свою ключову зірку, Мохаммеда Салаха. Форвард із "Ліверпуля" може відновитися і повернутися до ладу на пізніших етапах турніру, у разі якщо Єгипет просунеться далі.

Нагадаємо, що в Африці триває Кубок африканських націй-2023, однак це вже призвело до трагедії та загибелі шістьох людей. Річ у тім, що Гвінея перемогла Гамбію з рахунком 1:0 під час другого групового матчу в п'ятницю, 19 січня. У результаті по всій країні почалися широкі масові святкування, які й призвели до трагедії. Вболівальники вийшли на дороги міста Конакри, де святкували в машинах і мотоциклах. Шестеро людей померли.