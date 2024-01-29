В Киеве не работают 6 станций метро: в Киевсовете рассказали, когда их снова запустят (фото)

На участке между "Демеевской" и "Теремками" перекрыли движение поездов. Как объяснил депутат горсовета Тарас Козак, тоннель на этой ветке был "проблемным" давно, но в 2023 году ситуация "резко ухудшилась".

Депутат Киевского городского совета от партии "Голос" Тарас Козак поделился выводами выездного заседания Временной Контрольной Комиссии Киевсовета по аварийной ситуации на метрополитене. Об этом известно из его публикации в соцсетях.

Выяснилось, что станция "Демеевская" — единственная в Киеве, находящаяся на сильно увлажненных почвах. Рядом с ней протекают реки Лыбедь и Совка.

"Желательно было строить станцию, как и тоннели "Лыбедская" — "Демеевская" и "Демеевская" — "Голосеевская" значительно глубже, в твердом грунте. То есть, потенциальные проблемы с эксплуатацией были заложены при проектировании этой станции и тоннелей", — объяснил Козак.

Для строительства тоннеля от "Демеевской" до "Лыбедской" был заказан за рубежом проходной щит. Однако в результате аварии во время прокладки тоннеля этот щит был потерян.

"Достраивали вручную. Есть вопросы по качеству строительства и укрепления тоннеля. Проводятся экспертизы", — рассказал депутат горсовета.

Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook

Проблемы на участке "Лыбедская" — "Демеевская" начались уже через считанные месяцы после ввода станций в эксплуатацию. Через щели вода попадала в тоннель, а строительная организация дала гарантию только на год. В течение 2011 года строители устраняли проблемы с тоннелем за свой счет.

В ноябре прошлого года ситуация "резко ухудшилась". Протекание воды усилилось, и вместе с ней в тоннель начал попадать песок. Из-за этого движение поездов между "проблемными" станциями остановили.

"Будем разбираться, что способствовало ускорению разрушения тоннеля. Имеет ли к этому отношение строительство многоэтажки в нескольких десятках метров возле места аварии? Готовим обращение об остановке всех строительных работ возле аварийного участка", — заверил Козак.

Сам тоннель сейчас обесточен и временно усилен лесами внутри на участке 72 метра, пути демонтированы. В декабре в тоннеле установили маячки, которые должны были свидетельствовать о продолжении разрушения. За это время они повреждены не были.

Депутат Киевсовета пояснил, что укрепление поверхности места аварии нужно для работы тяжелой техники. Специалисты планируют вырыть котлован глубиной 5,2-8,2 метра и провести экспертизы состояния почв. Также планируется замена бетонного тоннеля на участке 27 метров и дополнительное его усиление путем химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри.

Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook

"Сроки возобновления эксплуатации пока называются начало июня. Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет проведен ремонт", — рассказал Козак.

Напомним, руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что проезд в метро должен стоить более 30 гривен.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник предупреждал, что проблемы обнаружили и на других станциях киевского метро. Их также придется временно перекрывать.