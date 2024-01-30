Искали двое суток: на Тернопольщине из пруда вытащили тела пропавших детей (фото)

Пропавших детей искали водолазы, спелеологи, кинологи и операторы БПЛА. Однако отыскать их живыми не удалось.

Трех детей из Тернопольщины, которые пропали из дома 28 января, водолазы нашли мертвыми на дне пруда. Спасатели двое суток искали пропавших, привлекая почти полсотни человек и специальную технику. О деталях чрезвычайного происшествия в западной области рассказали на странице Facebook ГСЧС Украины.

В заметке указывается, что тела вытащили из воды в 10:20 30 января. Погибшие — дети в возрасте 13, 14 и 15 лет: фамилии не называются. Событие произошло в селе Переволока Чертковского района Тернопольской области. Несовершеннолетние провалились под лед и, чтобы добраться до них, вызвали водолазов, пояснили спасатели.

В поисково-спасательных работах приняли участие 40 работников, указала пресс-служба ГСЧС, из них восемь — водолазов. Также на место событий прибыло 10 единиц специальной техники.

Трагедия в Тернопольской области — работники ГСЧС Трагедия на Тернопольщине — водолазы ГСЧС Трагедия на Тернопольщине — машины ГСЧС Трагедия на Тернопольщине — спасатели на льду водоема

"Призываем всех родителей следить за досугом детей и неустанно обучать их правилам безопасного поведения зимой", — предостерегли украинцев спасатели.

Трагедия на Тернопольщине — детали

Переволока — село в Тернопольской области, расположено в 50 км к югу от областного центра и в 5 км к северу от Бучача. Рядом с населенным пунктом протекает река Стрыпа, которая в самом широком месте имеет 60 м. Также неподалеку — пруд, размерами 1 км на 123 м.

Село Переволока — место исчезновения трех детей 28 января Фото: Google Maps

На странице Facebook Главного управления ГСЧС в Тернопольской области рассказали, что поисковые работы начались в тот же день, когда пропали дети. Ночью их приостанавливали, а утром возобновляли. В заметке также перечислили, какие подразделения привлекли к спасению детей: группу водолазов, группа горных спасателей-спелеологов, кинологи и специалисты сектора БПЛА.

На фотографиях с места событий можно увидеть, как водолазы ныряют на дно водоема, добравшись до открытой воды на надувных лодках.

Трагедия на Тернопольщине — водолазы ищут детей Фото: ГСЧС Трагедия на Тернопольщине — водолазы на лодке Фото: ГСЧС

"Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются", — указывается в заметке тернопольских спасателей.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о действиях работников ГСЧС для спасения украинцев. Например, 14 января они прибыли на место возгорания на Херсонщине: пожар начался после удара РФ. При этом враг продолжил обстрел и несколько человек получили ранения. Кроме того, работники этой службы приобщены к разминированию территории Украины: обезвреживают взрывчатку, заложенную оккупантами.