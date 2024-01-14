Оккупанты атаковали сотрудников ГСЧС, которые тушили пожар на Херсонщине (видео)

Сперва россияне нанесли удар по жилым домам в селе Станислав, а во время повторной атаки под обстрел попала команда спасателей, которая ликвидировала последствия пожара.

Related video

Вооруженные силы РФ 14 января атаковали подразделение ГСЧС в населенном пункте Станислав Херсонской области. В результате атаки беспилотника четверо сотрудников пожарной охраны, которые были на дежурстве получили ранения. Об этом в соцсетях сообщил глава местной областной администрации Александр Прокудин.

"Россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Ранения получили четверо пожарных", – написал он в Telegram.

По словам чиновника, пожарники получили контузии, травмы от взрывов, а также черепно-мозговые травмы. Между тем бойцам была оказана медицинская помощь, после которой они отказались от дальнейшей госпитализации.

Как сообщила в этот же день пресс-служба ГСЧС, в Станиславе вспыхнул пожар на одном из частных владений. Во дворе загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. На место происшествия выехали Белозерские спасатели, которые вместе с местными пожарниками приступили к ликвидации пожара. После завершения работ команда спасателей и попала под вражеский обстрел.

"Во время возвращения к месту дислокации местная пожарная команда попала под повторный обстрел. Четверо пожарных получили контузии средней степени и закрытые черепно-мозговые травмы. Им оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Важно

До 10 случаев ежедневно: ВСУ постоянно фиксируют применения химического оружия ВС РФ, — Генштаб

Ранее сообщалось, что аналитики Института изучения войны оценили эффективность украинских систем РЭБ, которые сумели обезвредить более 20 вражеских ракет во время массированного удара 13 января. По мнению экспертов, такой результат может быть переломным в возможностях украинских ПВО отражать воздушные удары противника.