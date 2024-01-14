Окупанти атакували співробітників ДСНС, які гасили пожежу на Херсонщині (відео)

Спершу росіяни завдали удару по житлових будинках у селі Станіслав, а під час повторної атаки під обстріл потрапила команда рятувальників, яка ліквідовувала наслідки пожежі.

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Збройні сили РФ 14 січня атакували підрозділ ДСНС у населеному пункті Станіслав Херсонської області. Унаслідок атаки безпілотника четверо співробітників пожежної охорони, які були на чергуванні, дістали поранення. Про це в соцмережах повідомив голова місцевої обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони в Станіславі. Поранення отримали четверо пожежників", — написав він в Telegram.

За словами чиновника, пожежники отримали контузії, травми від вибухів, а також черепно-мозкові травми. Тим часом бійцям було надано медичну допомогу, після якої вони відмовилися від подальшої госпіталізації.

Як повідомила цього ж дня пресслужба ДСНС, у Станіславі спалахнула пожежа на одному з приватних володінь. На подвір'ї загорівся житловий будинок і господарські будівлі. На місце події виїхали Білозерські рятувальники, які разом із місцевими вогнеборцями розпочинали ліквідацію пожежі. Після завершення робіт команда рятувальників і потрапила під ворожий обстріл.

"Під час повернення до місця дислокації місцева пожежна команда потрапила під повторний обстріл. Четверо пожежників отримали контузії середнього ступеня та закриті черепно-мозкові травми. Їм надано медичну допомогу", — йдеться в повідомленні.

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