До 10 випадків щодня: ЗСУ постійно фіксують застосування хімічної зброї ЗС РФ, — Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин військові задокументували і направили для слідчих дій у межах кримінальних проваджень.

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Від початку повномасштабної війни на території України окупанти застосували хімічну зброю 626 разів. При цьому ЗСУ щодня реєструють до 10 випадків використання хімічних речовин. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У джерелі заявили, що військові задокументували 36 випадків використання небезпечних хімічних речовин і передали матеріали для проведення слідчих заходів у рамках кримінальних проваджень. При цьому, найчастіше окупанти вдаються до використання гранат з хімічними речовинами, таких як К-51 і РГР, які вони скидають з безпілотників.

Крім того, російські військові використовують вибухові пристрої, зроблені власноруч. Вони заповнені спеціальними подразнювальними речовинами. Крім того, росіяни проводять артилерійські атаки, застосовуючи снаряди з вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня 2023 року українські захисники вперше зафіксували застосування росіянами нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом хімічної речовини Cs.

ЗСУ щодня фіксують застосування росіянами хімічної зброї ЗСУ щодня фіксують застосування росіянами хімічної зброї ЗСУ щодня фіксують застосування росіянами хімічної зброї

Що відомо про застосування хімічної зброї ЗС РФ

Нагадаємо, ЗС РФ застосовували хімічну зброю проти ЗСУ на Куп'янському напрямку. Противник хоче будь-якими засобами захопити важливу ділянку — залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий.

Фокус також писав, що українські військові відпрацьовують протидію хімічним атакам росіян. Підрозділи РХБЗ відпрацьовують розвіддіяльність і деактиваційну обробку військової техніки.

6 вересня заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов уже повідомляв, що ЗС РФ застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. За його словами, окупанти вчаться, освоюють нову зброю і через це в багатьох моментах дійсно є складним суперником.