Пенсионерам не нужно оставлять выплаты на карте: объяснение Минсоцполитики

Замминистра социальной политики Дарина Марчак подчеркнула, что блокировка начисления пенсии не означает, что человек утратил право на ее получение. Все средства аккумулируются в ПФУ и ждут пенсионера в течение трех лет.

Украинским пенсионерам лучше не оставлять деньги на банковских карточках, а по возможности предпочтительно снимать их. Такой совет дала первый заместитель министра социальной политики Дарина Марчак.

Она подчеркнула, что при желании накопить деньги лучше открыть в банке депозитный счет. Но вот пенсионная социальная карточка для этого не подходит, поскольку пенсионерам могут блокировать так называемый неактивный счет. При этом замминистра заметила, что такая практика действует не только в Украине.

Что такое неактивный счет

Блокировка карточного счета для выплаты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) происходит в тех случаях, когда пенсионер не использует деньги со своего счета в течение 6 месяцев. Если деньги не снимаются с карточки, карточкой не рассчитываются, то есть если по карточке нет активных операций в течение полугода, выплаты ПФУ перестает начислять, а карточка блокируется.

Такое же правило действует и в отношении пенсионеров, получающих пенсию в отделениях "Укрпочты". Если пенсионер не приходит за деньгами в течение 6 месяцев, начисления прекращаются.

Считается, что пенсионеры, которые не обращаются за пенсией полгода, могли либо умереть, либо у них отсутствует доступ к счету.

Замминистра обратила внимание, что это вовсе не означает, что пенсионер утратил право на получение пенсии. Просто эти деньги аккумулируются на счетах Пенсионного фонда и пока не перечисляются человеку ни на карточку, ни для наличной выплаты.

"Пока человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным", — добавила первый заместитель министра.

Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими личность, и написать соответствующее заявление-просьбу. Также обратиться в ПФУ можно онлайн через официальный веб-портал.

Во время блокирования денежные средства остаются замороженными и не используются. После возобновления выплат пенсионер получит доступ к ранее заблокированным средствам.

Мошеннические действия

Еще одна причина, по которой в Министерстве социальной политики не советуют хранить деньги на банковской карточке, — это мошеннические действия со счетами. Как рассказала Дарина Марчак, уже зафиксировано достаточно много случаев, когда аферисты воруют деньги с карточек пенсионеров, пользуясь их доверчивостью или применяя различные мошеннические схемы. Поэтому не стоит надолго оставлять деньги на карточке, считает замминистра.

Напомним, недавно ПФУ опубликовал данные, какая средняя пенсия в разных регионах страны.

Также в Министерстве социальной политики рассказали, как можно оформить пенсию из-за границы.