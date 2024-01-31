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Пенсионерам не нужно оставлять выплаты на карте: объяснение Минсоцполитики

Татьяна Зарембо
Фото: "Открытые медиа" | Социальный банковский счет, куда поступает пенсия, должен быть активным

Замминистра социальной политики Дарина Марчак подчеркнула, что блокировка начисления пенсии не означает, что человек утратил право на ее получение. Все средства аккумулируются в ПФУ и ждут пенсионера в течение трех лет.

Украинским пенсионерам лучше не оставлять деньги на банковских карточках, а по возможности предпочтительно снимать их. Такой совет дала первый заместитель министра социальной политики Дарина Марчак.

Она подчеркнула, что при желании накопить деньги лучше открыть в банке депозитный счет. Но вот пенсионная социальная карточка для этого не подходит, поскольку пенсионерам могут блокировать так называемый неактивный счет. При этом замминистра заметила, что такая практика действует не только в Украине.

Что такое неактивный счет

Блокировка карточного счета для выплаты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) происходит в тех случаях, когда пенсионер не использует деньги со своего счета в течение 6 месяцев. Если деньги не снимаются с карточки, карточкой не рассчитываются, то есть если по карточке нет активных операций в течение полугода, выплаты ПФУ перестает начислять, а карточка блокируется.

Такое же правило действует и в отношении пенсионеров, получающих пенсию в отделениях "Укрпочты". Если пенсионер не приходит за деньгами в течение 6 месяцев, начисления прекращаются.

Считается, что пенсионеры, которые не обращаются за пенсией полгода, могли либо умереть, либо у них отсутствует доступ к счету.

Замминистра обратила внимание, что это вовсе не означает, что пенсионер утратил право на получение пенсии. Просто эти деньги аккумулируются на счетах Пенсионного фонда и пока не перечисляются человеку ни на карточку, ни для наличной выплаты.

"Пока человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным", — добавила первый заместитель министра.

Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими личность, и написать соответствующее заявление-просьбу. Также обратиться в ПФУ можно онлайн через официальный веб-портал.

Во время блокирования денежные средства остаются замороженными и не используются. После возобновления выплат пенсионер получит доступ к ранее заблокированным средствам.

Мошеннические действия

Еще одна причина, по которой в Министерстве социальной политики не советуют хранить деньги на банковской карточке, — это мошеннические действия со счетами. Как рассказала Дарина Марчак, уже зафиксировано достаточно много случаев, когда аферисты воруют деньги с карточек пенсионеров, пользуясь их доверчивостью или применяя различные мошеннические схемы. Поэтому не стоит надолго оставлять деньги на карточке, считает замминистра.

Напомним, недавно ПФУ опубликовал данные, какая средняя пенсия в разных регионах страны.

Также в Министерстве социальной политики рассказали, как можно оформить пенсию из-за границы.