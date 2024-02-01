СМИ заявили, что Арестович выехал из Украины по письму разведки: в ГУР опровергли

В военной разведке подчеркнули, что не предоставляли бывшему советнику ОП ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

В ответ на появившуюся в прессе информацию о том, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович покинул Украину в сентябре 2023 года по документам, предоставленным Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, ГУР МО Украины опровергло данную информацию.

Информация о пересечении границы и выезде Алексея Арестовича за пределы Украины 4 сентября 2023 года на основании письма от ГУР МО Украины, которую представил ресурс NGL.media, является ложной и не соответствует действительности.

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности". — говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что ГУР не предоставляло Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".

ГУР МО Украины выражает серьезную обеспокоенность по поводу распространения подобных фейков и призывает к ответственному подходу к информационной деятельности в интересах национальной безопасности.

Выезд Арестовича из Украины

1 февраля издание NGL.media сообщило, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович покинул территорию Украины после получения письма от Главного управления разведки Министерства обороны Украины и с тех пор не возвращается. Сообщалось, что представители ГУР не ответили на запросы NGL.media в течение двух недель.

Напомним, ранее блогер Алексей Арестович предлагал, чтобы военнообязанным мужчинам разрешили выезжать из Украины с определенными ограничениями. По его замыслу, украинцы должны были бы подписывать в ТЦК специальное обязательство о возвращении в случае призыва.

В октябре 2023 года Алексей Арестович заявил, что Украина находится в "стратегическом тупике". По его словам, руководство государства настаивает на "ошибочной политике" и ведет народ "к катастрофе".