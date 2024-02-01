Выезд Арестовича из Украины: СМИ утверждают, что письмо ГУР все же было — все детали

По данным журналистов NGL.media, разведка якобы предоставила письмо, на основании которого бывший советник ОП покинул страну 4 сентября и с тех пор не возвращался. Однако в ГУР и ГПСУ категорически отрицают эту информацию.

Еще 4 сентября 2023 года бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины. Однако спустя почти 5 месяцев журналисты издания NGL.media выяснили, что Арестович покинул страну по специальному письму Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО). В свою очередь, в ведомстве эту информацию опровергли, после чего журналисты опубликовали полный список выездов бывшего советника. Фокус разобрался, что известно о скандале с выездом Арестовича из Украины.

Как Арестович выехал из Украины

1 февраля NGL.media опубликовало материал, в котором утверждалось, что в сентябре прошлого года Алексей Арестович направился в Польшу, пересекая границу через пункт пропуска Краковец-Корчова. По словам информированного источника в пограничной службе, причиной его отъезда якобы стало предоставленное письмо от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом, как утверждается, на информационный запрос от журналистов в ГУР не ответили в течении 14-и дней.

В ГУР все отрицают

В тот же день ГУР опубликовало сообщение, в котором категорически отрицало утверждения СМИ.

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", — говорится в сообщении ГУР.

В пресс-релизе военной разведки отмечалось, что ГУР не предоставляло Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".

Пограничники не подтверждают информацию СМИ

Кроме того, в ГПСУ на запрос журналистов hromadske заявили, что данные о том, что экс-советник ОП Арестович выехал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что служба обычно не разглашает информацию о пересечении границы гражданами. Но "учитывая, что сейчас распространяется недостоверная информация, а издание, которое ее распространило, ссылается на источники в пограничной службе", Демченко подчеркнул, что данные СМИ не соответствуют действительности.

Позиция Арестовича

В ответ на скандал с выездом сам Алексей Арестович опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент интервью, где журналистка спрашивает у него, как ему удалось выехать за границу. Бывший советник ОП заявил, что выехал в законном порядке по приглашению из США. Он также добавил, что якобы причастен к предоставлению помощи Украине.

"ГПСУ опубликовало ответ в социальных сетях и там было написано — государственная тайна…. Ну, как–то выехал, проблем на границе не было. [Выехал] законно, конечно", — заявлял Арестович.

Так было ли письмо ГУР?

В ответ на заявление ГУР издание NGL.media опубликовало полный список пересечений государственной границы Алексеем Арестовичем в 2022-2023 годах, убрав оттуда чувствительную, по мнению журналистов, информацию. При этом не уточняется происхождение такого перечня.

Выезды Алексея Арестовича

"Эти данные свидетельствуют, что Арестович по крайней мере дважды использовал письма ГУР как основание для выезда", — говорится в сообщении медиа.

Причем один из выездов по письму ГУР был последним — 4 сентября 2023. С тех пор Арестович в Украину не возвращался.

"Если принять на веру утверждение, что Главное управление разведки Минобороны не выдавало письмо с разрешением о выезде Арестовичу, существует определенная вероятность, что письмо может быть поддельным. Однако ранее, напомним, по письму ГУР из страны выехал подозреваемый во взяточничестве Владислав Трубицын, объявленный сейчас в международный розыск — и представители ГУР неохотно признали это", — подчеркивают журналисты.

Напомним, ранее Арестович встал на сторону таксиста, который не захотел разговаривать с пассажиркой на украинском языке. Тогда он заявил, что хочет помочь уволенному таксисту деньгами пока тот ищет работу.

Также в начале октября сообщалось, что против экс-советника начали расследование в отношении его высказываний о женщинах. В частности, на своем платном семинаре он называл женщин "созданиями", которых хочется "подавить".