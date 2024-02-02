Потепление до +20: метеоролог удивил прогнозом погоды на февраль

Осадки в Украине в феврале будут в достаточном количестве, местами в 2-3 раза выше климатической нормы, а температура воздуха будет фиксироваться выше значений, которые традиционно наблюдаются зимой.

Прогноз на февраль предусматривает теплую и влажную погоду по всей Украине. Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает Meteoprog.

Температура воздуха в отдельные дни будет фиксироваться на показателях до +20°. Периоды похолодания также будут, но кратковременные.

Февраль 2024 в Украине ожидается теплым и с достаточным количеством осадков по всей стране. Выше нормы будет температура воздуха, поскольку будет преобладать поле пониженного давления, то количество осадков ожидается достаточным, местами в 2-3 раза выше климатической нормы.

Самых высоких температурных показателей ожидают в западных, южных и центральных областях. В Крыму и Одесской области возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10 °С. К середине февраля не исключены значения +15...+20 °С в отдельные дни.

Игорь Кибальчич отметил, что в северных областях и на Полесье будет немного прохладнее. Это касается и восточной части государства.

Температурный фон в среднем за месяц, по словам украинского метеоролога, по стране будет колебаться в пределах -2...+4 °С. За климатическую норму это примерно выше на 2-5 градусов. Кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов возможны в конце первой декады февраля и после 20 числа.

Специалист предупредил о влиянии циклонов и атмосферных фронтов на территории Украины. В течение месяца возможны резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер в отдельные дни, порой до 15-22 м/с.

Суммарное количество осадков ожидается в пределах 30 — 70 мм, в западных областях местами 80 — 110 мм, что около нормы, местами выше нормы на 20 — 40%. Такая ситуация будет наблюдаться в течение всего месяца.

Игорь Кибальчич добавил, что в районе Исландии и Британских островов в конце января крайне активная циклоническая деятельность. Такая тенденция должна сохраниться в течение февраля. Морозная арктическая воздушная масса над Гренландией, Шпицбергеном и северной частью Скандинавского полуострова станет хорошей основой для развития циклонов.

Напомним, в январе прогноз погоды касался морозов. В частности, специалисты сообщали, что в Украине ожидаются снегопады, гололедица и сильные морозы. В некоторых регионах температура будет опускаться до -22...-27°C.