Прогноз погоды на выходные 27–28 января: по всей Украине сыро и снежно

Related video

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет облачной, с незначительными осадками в виде снега. Днем на большей части территории страны ожидается около 0 °С, ночью — слабые морозы.

Погода в субботу 27 января

В субботу по всей Украине будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег ожидается во всех регионах. Значительными осадки будут лишь в Хмельницкой области — здесь вероятны снегопады до 6 мм.

На западе (кроме Закарпатья), в центре, на востоке и севере термометры днем покажут около 0 °С. Ночью в западных областях ожидается до -3…-6 °С, на остальной территории — около 0 °С. В южных регионах, Запорожской и Закарпатской областях воздух днем прогреется до +3 °С (ночью — около 0 °С). В целом день будет промозглым и ветреным, так что не забывайте дома шарфы и перчатки.

Погода в воскресенье 28 января

К концу недели небо немного прояснится на севере, в Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях — осадков здесь не предвидится. На остальной территории в течение дня будет немного снежить, умеренный мокрый снег ожидается на востоке страны. В большинстве регионов термометры покажут около 0 °С, на юге, юго-востоке и Закарпатье температура днем достигнет +2…+4 °С. Ночью средняя температура по Украине составит -3…-6 °С.

Погода в понедельник 29 января

В начале недели в северных, центральных и восточных областях ожидается около 0 °С (ночью — до -2…-5 °С), в западных областях — -2…-4 °С (ночью — -4…-6 °С). В южных областях воздух прогреется до +3 °С (ночью — около 0 °С). Погода в начале недели будет облачной без прояснений, осадки обойдут Украину стороной.

Внимание, сезонные подтопления!

27–29 января возможно затопление поймы реки Солокия во Львовской области. Также возможны резкие колебания уровня воды в Десне вблизи Новгород-Северского, в Нежинском районе Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. Водами рек Сож и Днепр может быть нарушено транспортное сообщение между прибрежными селами Черниговского района Черниговщины.

Народные приметы и верования

Ветреный день 27 января обещал дождливый год, а яркие звезды в ночном небе — скорое похолодание. Громко каркающие вороны также считались признаком надвигающихся морозов.

По убеждению славян, 28 января власть зимы постепенно ослабевала, природа готовилась к весеннему теплу. Если в этот день было ясно и без осадков, лето ждали жаркое и сухое, если шел снег — готовились к холодному пасмурному лету.

Напомним, повышение температуры ожидается уже в среду, 24 января, но в конце недели морозы в Украине могут усилиться.

Также напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будут ли морозы до -30 в январе.