Заболеваемость растет: в Киеве могут закрыть школы из-за гриппа

По данным КГГА, чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

В столице Украины наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей. В связи с этим власти рассматривают возможность временного закрытия школ в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей: за прошедшую неделю было зарегистрировано 11 305 случаев, что на 2 244 случая больше, чем на предыдущей неделе.

"Медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. Чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, медики также призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости среди школьников столичные власти будут вынуждены рекомендовать учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Напомним, что 3 февраля главный государственный санитарный врач и замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что в настоящее время эпидемический порог превышен в трех регионах Украины. Тем не менее, пока не предвидится введение карантинных мер.

1 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в регионе почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим 32 школы в трех районах области перешли на дистанционное обучение.

А 29 января в СМИ рассказали о реакции родителей на возможность перехода школ на дистанционное обучение. Граждане отметили, что дети подхватывают инфекцию в результате длительного пребывания в бомбоубежищах. У них возникло предложение — закрыть школы на карантин на две недели.