В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в Воздушных сил, — Кличко

Как рассказал столичный городской голова, за соответствующее название выступили киевляне, руководство Генерального штаба ВСУ, Главное управление разведки и военные.

Киевсовет в рамках дерусификации принял ряд переименований столичных улиц и проспектов. В частности, переименовали Воздухофлотский проспект, на котором расположены ключевые учреждения Украины, в частности Министерство обороны, в проспект Воздушных сил. Об этом 8 февраля заявил городской голова Виталий Кличко.

Как рассказал Кличко, за соответствующее название выступили жители столицы, руководство Генерального штаба ВСУ, Главное управление разведки и военные.

"Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши Защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность", — говорится в сообщении.

Переименование проспекта: что известно

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в декабре прошлого года киевляне проголосовали за то, чтобы проспект назвали в честь Воздушных сил ВСУ. Эту идею поддержал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Однако накануне пленарного заседания Киевсовета 18 января глава экспертной топонимической комиссии Киева Александр Алферов сообщил, что одна из фракций намерена в обход решению киевлян внести предложение о том, чтобы проспект разделили на две части. В таком случае одну из частей, где находится здание Минобороны, назвали бы "проспект Европейской солидарности", а меньшую — "проспектом Воздушных сил".

После этого в декабре киевлянам снова предложили выбрать новое название улицы. На этот раз 90% поддержали вариант "проспект Воздушных сил ВСУ" и 5% — "проспект Европейского Союза".

Известно, что в октябре прошлого года мэр Киева Виталий Кличко уже подавал проект решения в порядке неотложности о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Европейского Союза. За день до анонсированного заседания в повестке дня вопроса не было. Поэтому эксперты утверждали, что проект был внесен с нарушением процедуры переименования.

Фокус ранее писал, что горсовет Киева заключил соглашение об охране своего здания на улице Крещатик, 36. Слежение за порядком в течение 2024 года будет стоить 22 млн гривен.

Также Фокус сообщал, что вскоре киевляне могут получить места ожидания общественного транспорта из каленого стекла. Их планируют установить в течение 2024 года и заплатить за каждое по 200 тыс. грн.