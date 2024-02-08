Игорный бизнес скрыл почти 27 млрд грн от бюджета Украины в 2023, — нардеп

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в прошлом году украинцы в несколько раз увеличили объем расходов на легальные азартные игры. По операциям общий оборот достиг 207 млрд гривен.

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что в прошлом году игорный бизнес скрыл почти 27 миллиардов гривен от бюджета Украины. Об этом народный депутат сообщила в Facebook.

Как отмечает Южанина, согласно действующим положениям Налогового кодекса, доход организаторов азартных игр облагается налогом по ставке 18 процентов. Этот доход получается от деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и уменьшается на сумму, выплаченную игрокам. Кроме того, нардеп подчеркнула, что выигрыш самого игрока облагается НДФЛ по ставке 18 процентов.

"Давайте посчитаем. 207 млрд (доход) — 149 млрд (выплаты игроку) = 58 млрд х 18% = 10,44 млрд. 10,44 млрд грн — сумма налога, которая уплачена в бюджет (по информации властей). Теперь выигрыши игроков: 149 млрд х 18% = 26,8 млрд грн

26,8 млрд грн — НДФЛ с выигрышей, которые должны были быть обложены налогом во время их выплаты. Где они? Но об этом ни слова", — говорится в сообщении.

По ее словам, независимо от того, будет уплачен налог на прибыль или НДФЛ — размер налогов в бюджет от игорного бизнеса должен составлять минимум 18 процентов от общего оборота, а уплатили только 5%.

"ГБР, БЭБ, Прокуратура, почему молчите? Или власть из местных бюджетов попытается что-то снова забрать?", — добавляет член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Сколько потратили украинцы на легальные азартные игры в 2023 году?

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в прошлом году граждане Украины в несколько раз увеличили объем расходов на легальные азартные игры. По операциям общий оборот достиг 207 млрд гривен.

По словам главы комитета, 2023 год стал знаковым в вопросе эффективности борьбы с таким явлением, как "мискодинг". Как следует из отчета, Национальный банк применил штрафные санкции совокупно на 486,4 млн гривен.

Также регулятор отменил лицензии нескольким банкам и аннулировал лицензии ряду небанковских финучреждений.

Напомним, ранее в статье "РБК-Украина" заявили, что развитие легального игорного бизнеса может дать дополнительный импульс экономике Украины в том числе в контексте восстановления опустошенных войной регионов.