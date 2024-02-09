В пещере в Тернопольской области нашли краснокнижных летучих мышей (фото)

Определенные негативные изменения состояния местных популяций летучих мышей и изменения в их распределении на зимовке, как считают украинские исследователи, связаны с теплыми зимами.

В пещерах Угрынь Млынки и Млиночки в Тернопольской области обнаружили редких летучих мышей — ушастика австрийского и ночницу усатую. Подробности сообщили в Национальном природном парке "Днестровский каньон" в Facebook.

Специалисты отметили, что состояние этих млекопитающих лучше отслеживать зимой. Из 26 краснокнижных видов зверей, населяющих территорию Парка и смежные участки, 17 — именно летучие мыши.

Соответствующие учеты показали, что видовой состав этих животных на зимовке подобен тому, что было и во время предыдущих исследований, которые проводили в 2021 году. Преобладают ночница водяная, ночница большая, подковонос малый и ушанка бурая.

Ушан австрийский и ночница усатая, очень редкие летучие мыши, сосредотачивались в пещере Млиночки. Специалисты зафиксировали уменьшение их количества.

Они отметили, что определенные негативные изменения состояния местных популяций летучих мышей и изменения в их распределении на зимовке связаны с теплыми зимами. Следующие исследования помогут узнать больше о популяции летучих мышей.

Интересные орнитологические наблюдения провели после выхода из пещеры. Информацию, которую собрали во время этого выезда, используют для разработки природоохранных рекомендаций.

Ушанка австрийская и ночница усатая

Общий размер популяции ушастика австрийского оценивают в несколько тысяч особей. Сокращение площади старых лесов, уничтожение дуплистых деревьев, беспокойство в хранилищах называют причинами уменьшения их количества. Широколиственные леса и пещерные регионы Карпат, Подолья, Крыма являются типичным биотопом для их существования.

Популяция ночницы усатой оценивается в размере в 10-30 тыс. особей. Масштабные санитарные рубки, потерю биотопов считают предпосылками для уменьшения их количества. Доля вида в населении летучих мышей обычно составляет до 1%, наибольшей является в Причерноморье (до 40%), однако на Подолье она возрастает до 10%. Типичными местами обитания являются широколиственные леса в предгорьях Карпат, на Подолье, Приазовье и в Крыму.

Напомним, в апреле исследователями обнаружены останки самой древней в мире летучей мыши. Открытие на западе Вайоминга повлекло перестановку в родословной этих млекопитающих.