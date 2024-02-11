Четверть украинских школьников хочет уехать за границу, — опрос

Более половины старшеклассников оптимистично смотрят в будущее и хотят остаться в Украине.

53% учеников после окончания школы хотят остаться в Украине, четверть опрошенных (26%) хотят переехать жить за границу. Остальные 20% "не определились". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством Vox Populi по заказу благотворительного фонда savED в рамках проекта Предоставление образовательных услуг в условиях войны в Украине при поддержке Программы U-LEAD с Европой.

Социологи спросили детей: "Как в целом вы настроены относительно будущего Украины?". Большинство старшеклассников довольно оптимистичны, однако не настолько, как их родители и учителя.

Итак, оптимистично смотрят в будущее 52% детей. А 24% учеников и учениц имеют пессимистические взгляды на будущее Украины.

52% детей оптимистично смотрят в будущее

Психологи называют это "неуверенным оптимизмом", потому что среди тех, кто дал такой ответ, больше тех, кто сказал "скорее оптимистично, чем пессимистично".

Для сравнения среди родителей оптимистов оказалось 70%, а среди учителей — 83%.

В исследовании приняли участие ученики в возрасте 14+ лет, родители, учителя, представители администрации учебных заведений и органов местного самоуправления. Всего было опрошено 1397 учеников, 1288 родителей, 1141 педагога, 146 представителей администраций школ и 64 представителя органов местного самоуправления во всех областях Украины.

Напомним, в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal заявили, что четверть украинцев, которые переехали в Польшу этой зимой, — жители западных областей. Меньше всего среди всех, кто выехал за границу, киевлян и жителей оккупированного Крыма.

Также Фокус писал, планируют ли украинцы в ЕС свою будущую жизнь в Украине. Опросы каждый раз указывают на намерения вернуться домой. Однако эксперты относятся к этим заявлениям скептически.