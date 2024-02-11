На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков (фото, видео)

Трое мужчин пытались переправить через государственную границу партию гашиша на 13 миллионов гривен.

На окраине одного из приграничных населенных пунктов Ковельщины правоохранители сбили квадрокоптер с двумя пакетами. Как впоследствии выяснилось, в них находилось 22,5 кг гашиша. Об этом 11 февраля сообщило Управление СБУ в Волынской области и Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Общая стоимость изъятых наркотиков — 13 миллионов гривен. Злоумышленниками оказались трое жителей Волыни. Для контрабанды наркотиков они привязывали к беспилотнику упакованные брикеты с наркотическим веществом. Приземлить коптер удалось благодаря антидроновому ружью. Видео, как это происходило, обнародовала пресс-служба ГПС.

Во время обысков дома у подозреваемых нашли другие летательные аппараты, детали к ним, а также другие вещественные доказательства.

Сейчас все трое задержаны. Им сообщено о подозрении по ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на соучастие в контрабанде особо опасных наркотических веществ, совершенное в особо крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 8 февраля на Закарпатье пограничники задержали рекордное количество нарушителей пересечения границы. Группа из 40 человек пыталась попасть на двух автобусах в Венгрию. Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500.

Ранее, 5 января пограничники в Винницкой области разоблачили 10 беглецов из разных областей, которые хотели незаконно покинуть территорию Украины на лодке. Транспорт должен был приплыть за уклонистами из Молдовы, однако вместо него мужчин ожидал наряд Могилев-Подольского пограничного отряда.