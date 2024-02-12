Убийство украинского баскетболиста в Германии: полиция задержала нападавшего, — МИД

На баскетболистов Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко напала группа подростков с ножами. Вероятно, из-за национальности.

Министерство иностранных дел Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Об этом в Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", — заявил Николенко.

По его словам, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия.

Кроме того, на контроле украинского консульства лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице Эссена. Его состояние стабильное, угроз жизни нет.

Вечером 12 февраля Федерация баскетбола Украины города Киева сообщила, что на украинца Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко в немецком Дюссельдорфе напали неизвестные с ножом. Это произошло накануне очередного матча на юных баскетболистов. По предварительной информации, нападавшие — 8 молодых людей арабской внешности. Врачи не смогли спасти 17-летнего Владимра Ермакова.

17-летний украинец получил ножевые ранения во время спора на вокзале в Обергаузене (город в административном районе Дюссельдорфа — ред.) с группой подростков. Об этом пишет немецкое издание Rheinische Post. По данным прокуратуры и полиции, словесная перепалка возникла между двумя группами молодежи на автобусной остановке.

Владимир Ермаков лишь в июле 2023 года переехал в Дюссельдорф. Вместе с Артемом Козаченко играл за местную молодежную команду "ART Giants" (U-19). Ранее Ермаков занимался баскетболом в Киеве и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Напомним, бывший футболист луцкого клуба "Волынь" Роман Годованый погиб во время выполнения боевого задания в результате взрыва российского снаряда. Он служил в 33-й ОМБр. После того как по его подразделению открыли огонь из танка, бойцы попытались спрятаться в посадке, но зацепили растяжку.

9 января на Запорожском направлении погиб футбольный судья Владимир Безборотько. Он работал в Ассоциации футбола Черновицкой области, внес значительный вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины.