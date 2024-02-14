Обошли лебедей, львов и верблюдов: в Одесском зоопарке выбрали лучшую пару животных (фото)

В конкурсе принимали участие овцы, рыбки, гуси, белые львы и лебеди, а также верблюды и фламинго.

В Одесском зоопарке 13 февраля закончилось голосование за самую романтичную пару животных в честь Дня святого Валентина 2024 года. Победителями стали пара овец, о чем сообщили на странице зоопарка в Facebook.

Отметим, что голосование пользователей было начато еще первого февраля. Администраторы отметили, что парой прошлого года стали белые львы.

Кто принимал участие в конкурсе

В 2024 году конкурсантами стали:

Овцы;

Овцы Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Белые львы;

Белые львы Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Белые лебеди;

Белые лебеди Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Попугаи Корелли;

Попугаи Корелли Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Верблюды;

Верблюды Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Рыбки Цихлазоми;

Рыбки Цихлазоми Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Качки кряквы;

Качки кряквы Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Тульские гуси;

Тульские гуси Фото: Одесский зоопарк/Facebook

Фламинго.

Фламинго Фото: Одесский зоопарк/Facebook

По словам администраторов, пара овец набрала больше всего лайков.

"Конкурс "Пара года 2024" завершился. Победителями в этом году стала пара овец. Они набрали 401 симпатию подписчиков", — сказано в сообщении.

Отмечается, что награждение победителей состоится 14 февраля.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники "поймали" рысь на фотоловушку. По данным ГПСУ, в феврале на участке отдела "Селятин" было задержано 18 нарушителей. Примерно каждое третье задержание — при помощи фотоловушек.