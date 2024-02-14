Обошли лебедей, львов и верблюдов: в Одесском зоопарке выбрали лучшую пару животных (фото)
В конкурсе принимали участие овцы, рыбки, гуси, белые львы и лебеди, а также верблюды и фламинго.
В Одесском зоопарке 13 февраля закончилось голосование за самую романтичную пару животных в честь Дня святого Валентина 2024 года. Победителями стали пара овец, о чем сообщили на странице зоопарка в Facebook.
Отметим, что голосование пользователей было начато еще первого февраля. Администраторы отметили, что парой прошлого года стали белые львы.
Кто принимал участие в конкурсе
В 2024 году конкурсантами стали:
Овцы;
Белые львы;
Белые лебеди;
Попугаи Корелли;
Верблюды;
Рыбки Цихлазоми;
Качки кряквы;
Тульские гуси;
Фламинго.
По словам администраторов, пара овец набрала больше всего лайков.
"Конкурс "Пара года 2024" завершился. Победителями в этом году стала пара овец. Они набрали 401 симпатию подписчиков", — сказано в сообщении.
Отмечается, что награждение победителей состоится 14 февраля.
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